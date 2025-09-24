Смена имени в Украине: с какого возраста не нужно согласие родителей и кому могут отказать

В Украине изменить свое имя может как взрослый, так и подросток. При этом существуют определенные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Куда обращаться, чтобы сменить имя во время войны

Гражданам напомнили, что в целом понятие "Имя" в Украине охватывает три составляющие:

фамилия;

собственное имя;

отчество.

При этом изменение имени - это юридическая процедура, урегулированная действующим законодательством.

Уточняется, что ограничений в количестве проведенных изменений имени человека - законодательством не установлено.

"В связи с действием военного положения эту услугу можно получить в любом отделе ГРАГС (Государственной регистрации актов гражданского состояния, - Ред.) - независимо от места жительства заявителя", - сообщили в межрегиональном управлении Минюста.

Может ли подросток сменить имя без разрешения родителей

Подросток имеет право на смену имени так же как и взрослый. При этом родительское разрешение - нужно не всегда.

Так, достигнув 16-летнего возраста человек может менять любую из частей своего имени по своему усмотрению.

"Например, Артем может стать Николаем, а Витальевич - Сергеевичем", - объяснили украинцам.

Отмечается, что подросткам в возрасте от 14 до 16 лет - такая процедура также доступна. Однако для ее осуществления требуется согласие обоих родителей или опекунов.

В каких случаях достаточно разрешения одного из родителей

Согласно информации Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, в некоторых случаях для изменения имени ребенка (подростка) достаточно разрешения одного из родителей.

Речь идет о ситуации, если другой родитель (опекун):

умер;

признан без вести пропавшим или умершим;

является недееспособным или ограниченно дееспособным;

лишен родительских прав;

либо если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;

либо если внесение данных о нем было осуществлено на основании заявления матери.

Когда в изменении имени человеку могут отказать

Украинцам рассказали, что не каждый может изменить имя беспрепятственно.

Отказ в такой услуге возможен в случае:

открытого уголовного производства в отношении заявителя или пребывания под административным надзором;

имеющейся непогашенной или неснятой судимости;

запроса от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;

предоставления ложных данных при подаче документов.

Как в этом году меняли имена на Востоке Украины

В завершение специалисты Восточной юстиции поделились, что за 8 месяцев 2025 года выдали 838 свидетельств об изменении имени: