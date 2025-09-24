ua en ru
Смена имени в Украине: с какого возраста не нужно согласие родителей и кому могут отказать

Среда 24 сентября 2025 16:34
Смена имени в Украине: с какого возраста не нужно согласие родителей и кому могут отказать До определенного возраста изменить имя без согласия родителей подросток не может (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине изменить свое имя может как взрослый, так и подросток. При этом существуют определенные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Куда обращаться, чтобы сменить имя во время войны

Гражданам напомнили, что в целом понятие "Имя" в Украине охватывает три составляющие:

  • фамилия;
  • собственное имя;
  • отчество.

При этом изменение имени - это юридическая процедура, урегулированная действующим законодательством.

Уточняется, что ограничений в количестве проведенных изменений имени человека - законодательством не установлено.

"В связи с действием военного положения эту услугу можно получить в любом отделе ГРАГС (Государственной регистрации актов гражданского состояния, - Ред.) - независимо от места жительства заявителя", - сообщили в межрегиональном управлении Минюста.

Может ли подросток сменить имя без разрешения родителей

Подросток имеет право на смену имени так же как и взрослый. При этом родительское разрешение - нужно не всегда.

Так, достигнув 16-летнего возраста человек может менять любую из частей своего имени по своему усмотрению.

"Например, Артем может стать Николаем, а Витальевич - Сергеевичем", - объяснили украинцам.

Отмечается, что подросткам в возрасте от 14 до 16 лет - такая процедура также доступна. Однако для ее осуществления требуется согласие обоих родителей или опекунов.

В каких случаях достаточно разрешения одного из родителей

Согласно информации Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, в некоторых случаях для изменения имени ребенка (подростка) достаточно разрешения одного из родителей.

Речь идет о ситуации, если другой родитель (опекун):

    • умер;
    • признан без вести пропавшим или умершим;
    • является недееспособным или ограниченно дееспособным;
    • лишен родительских прав;
    • либо если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;
    • либо если внесение данных о нем было осуществлено на основании заявления матери.

    Когда в изменении имени человеку могут отказать

    Украинцам рассказали, что не каждый может изменить имя беспрепятственно.

    Отказ в такой услуге возможен в случае:

    • открытого уголовного производства в отношении заявителя или пребывания под административным надзором;
    • имеющейся непогашенной или неснятой судимости;
    • запроса от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;
    • предоставления ложных данных при подаче документов.

    Как в этом году меняли имена на Востоке Украины

    В завершение специалисты Восточной юстиции поделились, что за 8 месяцев 2025 года выдали 838 свидетельств об изменении имени:

    • в Харьковской области - 344 (там, в частности, Диана пожелала именоваться Айзой, а Олег - Инари);
    • в Полтавской области - 242 (где отчество Фаритович было изменено на по матери - Людмилович);
    • в Черниговской области - 140 (Ивана теперь зовут Арти, а Ирину - Ия);
    • в Сумской области - 97 (там Вадим стал Вадимасом, а Лаура - Ларисой);
    • в Донецкой области - 15 (где Борисовна стала Александровной, а Людмила - Милой).

