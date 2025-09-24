Смена имени в Украине: с какого возраста не нужно согласие родителей и кому могут отказать
В Украине изменить свое имя может как взрослый, так и подросток. При этом существуют определенные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.
Куда обращаться, чтобы сменить имя во время войны
Гражданам напомнили, что в целом понятие "Имя" в Украине охватывает три составляющие:
- фамилия;
- собственное имя;
- отчество.
При этом изменение имени - это юридическая процедура, урегулированная действующим законодательством.
Уточняется, что ограничений в количестве проведенных изменений имени человека - законодательством не установлено.
"В связи с действием военного положения эту услугу можно получить в любом отделе ГРАГС (Государственной регистрации актов гражданского состояния, - Ред.) - независимо от места жительства заявителя", - сообщили в межрегиональном управлении Минюста.
Может ли подросток сменить имя без разрешения родителей
Подросток имеет право на смену имени так же как и взрослый. При этом родительское разрешение - нужно не всегда.
Так, достигнув 16-летнего возраста человек может менять любую из частей своего имени по своему усмотрению.
"Например, Артем может стать Николаем, а Витальевич - Сергеевичем", - объяснили украинцам.
Отмечается, что подросткам в возрасте от 14 до 16 лет - такая процедура также доступна. Однако для ее осуществления требуется согласие обоих родителей или опекунов.
В каких случаях достаточно разрешения одного из родителей
Согласно информации Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, в некоторых случаях для изменения имени ребенка (подростка) достаточно разрешения одного из родителей.
Речь идет о ситуации, если другой родитель (опекун):
- умер;
- признан без вести пропавшим или умершим;
- является недееспособным или ограниченно дееспособным;
- лишен родительских прав;
- либо если его данные изъяты из актовой записи о рождении ребенка;
- либо если внесение данных о нем было осуществлено на основании заявления матери.
Когда в изменении имени человеку могут отказать
Украинцам рассказали, что не каждый может изменить имя беспрепятственно.
Отказ в такой услуге возможен в случае:
- открытого уголовного производства в отношении заявителя или пребывания под административным надзором;
- имеющейся непогашенной или неснятой судимости;
- запроса от иностранных правоохранительных органов о розыске заявителя;
- предоставления ложных данных при подаче документов.
Как в этом году меняли имена на Востоке Украины
В завершение специалисты Восточной юстиции поделились, что за 8 месяцев 2025 года выдали 838 свидетельств об изменении имени:
- в Харьковской области - 344 (там, в частности, Диана пожелала именоваться Айзой, а Олег - Инари);
- в Полтавской области - 242 (где отчество Фаритович было изменено на по матери - Людмилович);
- в Черниговской области - 140 (Ивана теперь зовут Арти, а Ирину - Ия);
- в Сумской области - 97 (там Вадим стал Вадимасом, а Лаура - Ларисой);
- в Донецкой области - 15 (где Борисовна стала Александровной, а Людмила - Милой).
