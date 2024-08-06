Первые документы ребенка: что в списке и как оформить
Свидетельство о рождении – первый документ, который ребенок получает в своей жизни. Однако родителям следует знать еще о ряде необходимых документов.
Подробно о том, какие документы необходимы детям с рождения - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.
Содержание
- Свидетельство о рождении ребенка
- Регистрация места жительства ребенка
- Регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц
- Что делать, если ребенок родился вне больницы
Свидетельство о рождении ребенка
Первый документ новорожденного ребенка – это свидетельство о рождении. Для его получения необходимо зарегистрировать факт рождения ребенка в течение месяца со дня родов.
При регистрации определяют происхождение ребенка - вносится информация о родителях ребенка и присваивается фамилия, имя и отчество.
Заметим, несвоевременная без уважительной причины регистрация рождения ребенка может привести к наложению штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 153 грн).
Для того чтобы получить свидетельство о рождении, необходимо обратиться в отдел ДРАЦС или ЦНАП по месту жительства.
Необходимые документы:
- заявление одного из родителей;
- паспорта или документы, удостоверяющие личность обоих родителей (одного из них);
- медицинское свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке (совместное заявление родителей для внесения сведений об отце).
В Украине имя ребенка определяется с согласия родителей, однако ребенок может иметь не более двух имен. В случае, если у родителей одна фамилия, такая же будет и ребенка. В случае, если у родителей разные фамилии, можно дать ребенку любую из них или двойную.
Отчество присваивается по имени отца, но если отец имеет двойное имя, то отчество ребенку присваивается по одному из них.
В случае, если женщина не состоит в браке, нет совместного заявления родителей или соответствующего решения суда, запись об отце производится по фамилии матери, а имя и отчество ребенка записываются по ее указанию.
Регистрация места жительства ребенка
Новорожденного ребенка необходимо зарегистрировать по месту жительства в течение 3-х месяцев со дня регистрации рождения. Местом жительства ребенка до 14 лет должно быть место жительства его родителей или одного из них. Для регистрации места жительства нужно уплатить административный сбор в размере 13 грн. 60 коп.
В случае, если нарушены установленные сроки – за регистрацию места рождения ребенка вам придется уплатить штраф.
Обратитесь в ЦНАП по месту жительства. Необходимые документы:
- заявление одного из родителей;
- паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;
- свидетельство о рождении;
- квитанция об уплате административного сбора;
- письменное согласие второго родителя (в случае, если родители зарегистрированы по разным адресам).
Регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц
Для подписания декларации с семейным врачом или педиатром, получения наследства, оформления договора купли-продажи или дарения, получения ID-карты в 14 лет, получения выплаты вознаграждений за участие в конкурсах ребенку может потребоваться индивидуальный налоговый номер.
Как получить ИНН ребенка
Заполните заявку на получение комплексной услуги естьМалютка. Обратите внимание! Номер будет внесен в свидетельство о рождении.
Обратитесь в Государственную налоговую службу по месту жительства. Необходимые документы:
- паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;
- свидетельство о рождении;
- форма 1ДР – заявление, где содержится информация о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения несовершеннолетнего лица, для которого будет выдана ИНН.
Что делать, если ребенок родился вне больницы
Бывают случаи, когда ребенок родился не в роддоме - дома или в автомобиле, самолете, в отдаленной местности и т.д. В таком случае необходимо заявить о ее рождении в течение 7 дней и получить справку о рождении.
Установление факта рождения женщиной ребенка вне медицинского учреждения осуществляется медицинской консультационной комиссией.
- в течение 7 дней с момента родов следует обратиться к врачу. Гинеколог должен зафиксировать послеродовой период женщины, а педиатр осмотреть новорожденного малыша.
- нужно получить Справку №1 и Справку №2 у заведующих отделением гинекологии и педиатрии медицинского учреждения, где проходил осмотр мамы и ребенка.
Если по определенным причинам у родителей нет выводов врачей, нужно провести ДНК-экспертизу. Она подтвердит, что именно эта женщина и мужчина родители новорожденного ребенка.
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нужно подать заявление в произвольной форме в Департамент здравоохранения города или области, где размещена медицинская консультационная комиссия.
Текст заявления может быть следующим: "Моя жена/дочь родила живого ребенка мужского (женского) пола, дата и время рождения, адрес. Подпись и дата составления заявления".
К заявлению нужно добавить копию паспортов родителей, Справку №1 и Справку №2 (или результаты ДНК-экспертизы), а также другие документы при наличии (обменную карту беременной, выписку из медицинской карты по форме соответственно № 113/о или 027/о, результаты анализов и УЗИ, фото родителей с ребенком сразу после родов и т.д.).
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в течение 10 рабочих дней медицинская консультационная комиссия даст вывод, подтверждающий, что эта женщина - мать этого ребенка, рожденного вне медицинского учреждения.
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копию выводу следует предоставить педиатру. Врач выдаст справку №103-1/о, которая необходима для государственной регистрации рождения.
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чтобы зарегистрировать рождение и получить свидетельство, нужно подать в отдел ДРАЦС заключение медицинской консультационной комиссии, справку №103-1/о, паспорта родителей. Сделать это нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что после окончания отпуска по беременности и родам родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Также в Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).
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