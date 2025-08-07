Первый паспорт: во сколько лет выдают и нужно ли за это платить
Паспорт Украины - основной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство. Однако не все родители знают, в каком возрасте нужно оформлять его ребенку впервые, как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.
В каком возрасте нужно получить первый паспорт
Согласно действующему законодательству, получить первый паспорт гражданина Украины обязаны лица, достигшие 14-летнего возраста.
Такой документ (нового образца) изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель - ID-карты.
Паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты (инфографика: pasport.org.ua/services/id-card)
Срок действия украинского паспорта в форме карты
Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме ID-карты выдается сроком действия на 4 года.
Между тем лицам, которым уже исполнилось 18 лет, документ в форме ID-карты выдается со сроком действия 10 лет.
Куда обращаться, чтобы получить первый паспорт
Для того чтобы получить первый паспорт гражданина Украины, нужно обратиться к одному из субъектов предоставления административных услуг:
- в территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) Украины;
- в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- в центр обслуживания "Паспортный сервис" государственного предприятия "Документ".
Он выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.
Нужно ли платить за оформление первого паспорта
В целом для украинцев, которые достигли 14-летнего возраста и получают паспорт гражданина впервые, - административная услуга по оформлению документа в форме карточки предоставляется бесплатно.
Между тем при обращении в "Паспортный сервис" ГП "Документ", стоимость услуги по оформлению ID-карты впервые (по достижению 14-летнего возраста) составит 650 гривен.
Стоимость оформления ID-карты в "Паспортном сервисе" (скриншот: pasport.org.ua)
Какие документы собрать, чтобы получить первый паспорт
Для того чтобы оформить первый паспорт гражданина Украины (по достижению 14-летнего возраста), необходимо подготовить следующие документы:
- оригинал свидетельства о рождении заявителя (или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства);
- справку о присвоении РНОКПП (идентификационный код) заявителя или уведомление об отказе от его принятия (в случае наличия такого документа);
- оригиналы паспортов гражданина Украины родителей (или одного из них);
- справку о регистрации места жительства (при наличии);
- оригинал собственного загранпаспорта или загранпаспорт/ID-карту/паспорт гражданина иностранного государства одного из родителей (для правильного воспроизведения фамилии ребенка латиницей);
- справку о регистрации лица гражданином Украины (если родители или один из родителей заявителя на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, или в случае приобретения заявителем гражданства Украины на территории Украины);
- справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявителя (для ВПЛ);
- документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте (при наличии таких документов).
Когда в оформлении паспорта могут отказать
Среди оснований для отказа гражданам в предоставлении услуги, согласно информации ГМС, могут быть следующие:
- отсутствие гражданства Украины;
- насчет выдачи паспорта обратилось лицо, не достигшее 14-летнего возраста;
- насчет выдачи паспорта обратился представитель лица, который не имеет документа, подтверждающего его полномочия как законного представителя;
- лицо уже получило паспорт ранее;
- лицо подало не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта;
- данные, полученные из Реестра, не подтверждают информации, предоставленной лицом или его законным представителем;
- лицо не было установлено по результатам проведения процедуры установления личности.
