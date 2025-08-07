ua en ru
Первый паспорт: во сколько лет выдают и нужно ли за это платить

Четверг 07 августа 2025 07:30
Первый паспорт: во сколько лет выдают и нужно ли за это платить Первый паспорт гражданина Украины - важный документ для каждого ребенка (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Паспорт Украины - основной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство. Однако не все родители знают, в каком возрасте нужно оформлять его ребенку впервые, как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.

Подробнее о том, когда и как именно можно получить первый паспорт гражданина Украины, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каком возрасте нужно получить первый паспорт

Согласно действующему законодательству, получить первый паспорт гражданина Украины обязаны лица, достигшие 14-летнего возраста.

Такой документ (нового образца) изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель - ID-карты.

Первый паспорт: во сколько лет выдают и нужно ли за это платитьПаспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты (инфографика: pasport.org.ua/services/id-card)

Срок действия украинского паспорта в форме карты

Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме ID-карты выдается сроком действия на 4 года.

Между тем лицам, которым уже исполнилось 18 лет, документ в форме ID-карты выдается со сроком действия 10 лет.

Куда обращаться, чтобы получить первый паспорт

Для того чтобы получить первый паспорт гражданина Украины, нужно обратиться к одному из субъектов предоставления административных услуг:

  • в территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) Украины;
  • в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • в центр обслуживания "Паспортный сервис" государственного предприятия "Документ".

Он выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

Нужно ли платить за оформление первого паспорта

В целом для украинцев, которые достигли 14-летнего возраста и получают паспорт гражданина впервые, - административная услуга по оформлению документа в форме карточки предоставляется бесплатно.

Между тем при обращении в "Паспортный сервис" ГП "Документ", стоимость услуги по оформлению ID-карты впервые (по достижению 14-летнего возраста) составит 650 гривен.

Первый паспорт: во сколько лет выдают и нужно ли за это платитьСтоимость оформления ID-карты в "Паспортном сервисе" (скриншот: pasport.org.ua)

Какие документы собрать, чтобы получить первый паспорт

Для того чтобы оформить первый паспорт гражданина Украины (по достижению 14-летнего возраста), необходимо подготовить следующие документы:

  • оригинал свидетельства о рождении заявителя (или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства);
  • справку о присвоении РНОКПП (идентификационный код) заявителя или уведомление об отказе от его принятия (в случае наличия такого документа);
  • оригиналы паспортов гражданина Украины родителей (или одного из них);
  • справку о регистрации места жительства (при наличии);
  • оригинал собственного загранпаспорта или загранпаспорт/ID-карту/паспорт гражданина иностранного государства одного из родителей (для правильного воспроизведения фамилии ребенка латиницей);
  • справку о регистрации лица гражданином Украины (если родители или один из родителей заявителя на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, или в случае приобретения заявителем гражданства Украины на территории Украины);
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявителя (для ВПЛ);
  • документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте (при наличии таких документов).

Когда в оформлении паспорта могут отказать

Среди оснований для отказа гражданам в предоставлении услуги, согласно информации ГМС, могут быть следующие:

  • отсутствие гражданства Украины;
  • насчет выдачи паспорта обратилось лицо, не достигшее 14-летнего возраста;
  • насчет выдачи паспорта обратился представитель лица, который не имеет документа, подтверждающего его полномочия как законного представителя;
  • лицо уже получило паспорт ранее;
  • лицо подало не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта;
  • данные, полученные из Реестра, не подтверждают информации, предоставленной лицом или его законным представителем;
  • лицо не было установлено по результатам проведения процедуры установления личности.

Напомним, в июне 2025 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет украинцам иметь множественное гражданство. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, с какими странами Украина введет множественное гражданство в первую очередь.

Тем временем мы объясняли, что делать тем, кто потерял паспорт за границей, и какими могут быть последствия.

Читайте также о первых документах ребенка, которые нужно оформить, и зачем детям нужен индивидуальный налоговый номер (ИНН).

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт Государственной миграционной службы Украины, портал "Дія", пресс-служба государственного предприятия "Документ".

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

