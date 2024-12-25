Индивидуальный налоговый номер. Как оформить ребенку и зачем он нужен
В Украине оформить ребенку до 18 лет индивидуальный налоговый номер (ИНН) родители могут быстро и бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфографику Telegram-канала "Уряд online".
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Зачем ребенку индивидуальный налоговый номер
Украинцам рассказали, что индивидуальный налоговый номер может понадобиться ребенку в различных ситуациях.
Среди наиболее актуальных приведены следующие:
- оформление паспорта с 14 или 16 лет
- поступление в заведение высшего образования (ЗВО) или другое учебное заведение
- получение алиментов
- получение наследства
- принятие в дар имущества
- принятие спонсорской помощи и т.д.
Зачем ребенку ИНН (инфографика: t.me/uriad24)
Как оформить ИНН детям разного возраста
Оформить индивидуальный налоговый номер ребенку родители могут при регистрации рождения - через услугу "єМалятко".
Украинцам объяснили, что налоговый номер будет присвоен автоматически.
Регистрация при рождении (инфографика: t.me/uriad24)
Чтобы получить ИНН для детей до 14 лет, один из родителей (или опекун) должен подать в управление Государственной налоговой службы Украины ряд документов и заявление.
При этом среди необходимых документов - следующие:
- свидетельство о рождении ребенка
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (например паспорт)
- форма 1ДР - заявление, где содержится информация о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения ребенка (несовершеннолетнего лица), для которого будет выдан ИНН
Отмечается, что регистрация в налоговой должна состояться в течение трех рабочих дней.
Оформление ИНН детям до 14 лет (инфографика: t.me/uriad24)
Кроме того, ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, у которого еще нет налогового номера, может получить его при оформлении паспорта Украины.
При этом регистрация происходит автоматически - на основе данных из заявления-анкеты, поданной при оформлении паспорта.
"Все эти процессы бесплатные и занимают минимум времени", - подытожили в "Уряд online".
Оформление ИНН детям от 14 до 18 лет (инфографика: t.me/uriad24)
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине зарегистрировать место жительства ребенка до 14 лет.
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