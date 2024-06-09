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СМИ назвали страны, которых Франция пригласила в коалицию по обучению военных в Украине

Париж, Воскресенье 09 июня 2024 15:06
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СМИ назвали страны, которых Франция пригласила в коалицию по обучению военных в Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Франция предложила партнерам присоединиться к коалиции по обучению военных на территории Украины. Обращение было направлено нескольким странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Глава генерального штаба Франции Тьерри Бюркар на прошлой неделе направил письма около 10 стран с предложением присоединиться к многонациональной коалиции по тренировке военных в Украине. Письма направили странам Балтии, Польши, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и США.

Как отмечают европейские дипломаты, президент Франции Эммануэль Макрон пытается продвинуть идею обучения военных на территории Украины в рамках существующей миссии EUMAM. Но в таком случае нужно сменить мандат миссии.

Многие страны выступают против такой идеи, в частности, опасаясь, что существует риск втянуть Запад в войну.

Однако в дипломатических кругах ЕС также говорят о том, что есть веские основания учить бойцов ВСУ на территории Украины. Военные были бы более приспособлены и им не нужно было бы ехать за границу для обучения.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Франция заявила, что готова направить своих военных инструкторов в Украину для обучения украинских защитников. Россия уже успела пригрозить Франции за идею направить инструкторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел бы создать коалицию вместе с партнерами, чтобы учить украинских военных на их территории.

Украинский президент Владимир Зеленский поддержал предложение Макрона.

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