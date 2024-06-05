ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия пригрозила ударами по инструкторам Франции в Украине. Париж пообещал ответ

Париж, Среда 05 июня 2024 22:32
UA EN RU
Россия пригрозила ударами по инструкторам Франции в Украине. Париж пообещал ответ Фото: Франция ответила на угрозы России бить по инструкторам в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия угрожает, что французские инструкторы "станут законной целью", если их отправят в Украину. Такие заявления не останутся без ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Угрозы России

Вчера, 4 июня, пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов отличился скандальными высказываниями в адрес Парижа.

"Если вы пошлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы обучить украинских солдат лучше выцеливать и убивать россиян, они, естественно, станут законной целью", - заявил Макогонов.

Реакция Франции

Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан уже отреагировал на такие угрозы.

"Это возмутительные высказывания, которые не останутся без ответа", - пообещал он.

По его словам, ответ для России все еще обсуждается.

Отправка инструкторов Франции в Украину

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы Франции отправить в Украину военных инструкторов. Там они должны заняться обучением украинских защитников.

Во Франции, комментируя заявления украинского генерала, отмечали, что вопрос отправки инструкторов все еще обсуждается и окончательное решение не принято.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине
В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине
DAILY
"Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба