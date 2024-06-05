Россия пригрозила ударами по инструкторам Франции в Украине. Париж пообещал ответ

Россия угрожает, что французские инструкторы "станут законной целью", если их отправят в Украину. Такие заявления не останутся без ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Угрозы России

Вчера, 4 июня, пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов отличился скандальными высказываниями в адрес Парижа.

"Если вы пошлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы обучить украинских солдат лучше выцеливать и убивать россиян, они, естественно, станут законной целью", - заявил Макогонов.

Реакция Франции

Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан уже отреагировал на такие угрозы.

"Это возмутительные высказывания, которые не останутся без ответа", - пообещал он.

По его словам, ответ для России все еще обсуждается.