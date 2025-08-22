Politico показало испытания украинской крылатой ракеты "Фламинго"

Украина вышла на серийное производство крылатой ракеты "Фламинго", способной преодолевать расстояние до 3000 км и нести боевую часть весом более тонны. В сети появились кадры с ее испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Газета Politico обнародовала видео испытаний украинской крылатой ракеты "Фламинго". На кадрах видно, как ракета запускается с платформы и взлетает в небо, оставляя за собой желтый след.

Хотя российские системы противовоздушной обороны способны сбивать подобные угрозы, Украина уже доказала свою эффективность в проведении сложных операций с применением роев беспилотников и пересекающихся ракет, чтобы подавить оборону противника.

Если "Фламинго" сможет пробиваться вглубь России и поражать цели в тылу, она будет представлять смертельную угрозу.

В отличие от дронов, которые несут относительно небольшие заряды, "Фламинго" способна наносить значительно более мощные удары.

Например, в июне Украина использовала крылатую ракету Р-360 "Нептун" со 150-килограммовой боеголовкой во время атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Тогда пожар тушили три дня. "Фламинго" может наносить еще более разрушительные удары.

Гендиректор Fire Point Ирина Терех отметила, что успех "Фламинго уже" является значительным

Она добавила, что они еще исследуют все возможности, а также отметила, что дроны компании уже "частично ответственны за закрытие аэропортов и высокие цены на бензин в России".

В то же время, по оценке эксперта по ракетным технологиям Фабиана Хоффманна из Университета Осло, "Фламинго" может стать "сильнейшей гарантией безопасности Украины".