ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Это мощное оружие": Шмыгаль подтвердил производство крылатых ракет "Фламинго"

Понедельник 18 августа 2025 17:17
UA EN RU
"Это мощное оружие": Шмыгаль подтвердил производство крылатых ракет "Фламинго" Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская крылатая ракета "Фламинго" - это очень мощное и дальнобойное оружие. Подробности относительно ее характеристик будут известны, "когда придет ключевой момент".

Как передает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время презентации Программы деятельности правительства.

Глава Минобороны подтвердил, что в Украине запустили производство крылатых ракет "Фламинго".

"Это мощное оружие, дальнобойное, очень мощное и оно есть. Это ключевые подробности. Все остальное мы узнаем, когда придет ключевой момент", - сказал Шмыгаль.

Украина начала производство крылатых ракет "Фламинго"

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.

Украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий разместил в своем Facebook фото новинки и анонс более подробной информации.

Несмотря на то, что кроме названия и заявленной дальности полета ракеты указано не было, специалисты констатировали, что таких ракет в мире немного.

Эксперты предполагают, что на обнародованном фото, с огромной долей вероятности - крылатая ракета FP-5.

Ее уже публично демонстрировали и объявляли ее тактико-технические характеристики. Модель этой ракеты еще в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Война в Украине Ракеты
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия