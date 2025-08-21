Темпы сравнялись с Алабугой: Украина массово производит более дешевый аналог "Шахеда"
Украина развернула массовое производство дальнобойного ударного дрона FP-1, который впервые показали в мае 2025 года. Этот беспилотник уже производится в темпах, которые догнали крупный российский завод по производству "Шахедов" в городе Алабуга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и Defense Express.
Отмечается, что FP-1 изготавливается в количестве примерно 100 единиц в сутки. При этом дрон стоит значительно дешевле, чем "Шахед": один FP-1 обходится в 55 тысяч долларов.
В Главном управлении разведки Министерства обороны текущие темпы производства "Шахедов" в России также оценивались в примерно 100 единиц в сутки. При этом один "Шахед" в 2023 году стоил 193 тысячи долларов.
С того момента стоимость могла измениться - с одной стороны, есть упрощение определенных компонентов, с другой стороны, россияне начали устанавливать на дроны много очень дорогих 8-миэлементных и 12-тиэлементных CRPA-модулей спутниковой навигации типа "Комета-М".
При этом, как отмечается в материале, FP-1 - это не единственный украинский ударный дрон, который каждую ночь прилетает по объектам в России. С цифрами изготовления других дронов получается довольно значительное количество
Почему FP-1 дешевле
Как сказано в материале, главным материалом, из которого изготавливается FP-1, является фанера. Поскольку дрон одноразовый, то его конструкция рассчитана на один-единственный полет - то есть, есть возможность сэкономить даже на креплениях.
Фото: украинский дрон FP-1 (mezha.media)
В отличие от украинского FP-1, "Шахед" производится значительно сложнее и из более дорогих материалов, поскольку сам иранский Shahed-136 не что иное, как копия израильского дрона IAI Harpy. А последний, в свою очередь, полностью "содран" с немецкого перспективного БПЛА 1980-х годов DAR.
Кроме этого, есть еще один нюанс. Клоны "Шахеда", так называемые "российские" беспилотники "Герань-2" и "Гарпия-1", банально больше по размерам, поэтому им нужны более мощные двигатели.
При этом FP-1 несет боевую часть 60 килограммов при дальности до 1600 км. Разработчики заявили о возможности увеличить БЧ до 120 килограммов ценой уменьшения дальности - в то же время для "Шахедов" и "Гераней" не предусмотрена такая опция, у них БЧ составляет 90 килограммов, а заменить ее невозможно.
Не только дроны, но и "Фламинго"
Отметим, что не обошли вниманием и новую украинскую крылатую ракету. Так, по данным СМИ, Украина ежедневно изготавливает по одной крылатой ракете "Фламинго", расширяя свой оборонный потенциал.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".
Подробнее о том, что сейчас известно об украинской разработке и, что о ней говорит украинский президент Владимир Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.