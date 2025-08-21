Темпы сравнялись с Алабугой: Украина массово производит более дешевый аналог "Шахеда"

Украина развернула массовое производство дальнобойного ударного дрона FP-1, который впервые показали в мае 2025 года. Этот беспилотник уже производится в темпах, которые догнали крупный российский завод по производству "Шахедов" в городе Алабуга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и Defense Express .

Отмечается, что FP-1 изготавливается в количестве примерно 100 единиц в сутки. При этом дрон стоит значительно дешевле, чем "Шахед": один FP-1 обходится в 55 тысяч долларов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны текущие темпы производства "Шахедов" в России также оценивались в примерно 100 единиц в сутки. При этом один "Шахед" в 2023 году стоил 193 тысячи долларов.

С того момента стоимость могла измениться - с одной стороны, есть упрощение определенных компонентов, с другой стороны, россияне начали устанавливать на дроны много очень дорогих 8-миэлементных и 12-тиэлементных CRPA-модулей спутниковой навигации типа "Комета-М".

При этом, как отмечается в материале, FP-1 - это не единственный украинский ударный дрон, который каждую ночь прилетает по объектам в России. С цифрами изготовления других дронов получается довольно значительное количество

Почему FP-1 дешевле

Как сказано в материале, главным материалом, из которого изготавливается FP-1, является фанера. Поскольку дрон одноразовый, то его конструкция рассчитана на один-единственный полет - то есть, есть возможность сэкономить даже на креплениях.

Фото: украинский дрон FP-1 (mezha.media)

В отличие от украинского FP-1, "Шахед" производится значительно сложнее и из более дорогих материалов, поскольку сам иранский Shahed-136 не что иное, как копия израильского дрона IAI Harpy. А последний, в свою очередь, полностью "содран" с немецкого перспективного БПЛА 1980-х годов DAR.

Кроме этого, есть еще один нюанс. Клоны "Шахеда", так называемые "российские" беспилотники "Герань-2" и "Гарпия-1", банально больше по размерам, поэтому им нужны более мощные двигатели.

При этом FP-1 несет боевую часть 60 килограммов при дальности до 1600 км. Разработчики заявили о возможности увеличить БЧ до 120 килограммов ценой уменьшения дальности - в то же время для "Шахедов" и "Гераней" не предусмотрена такая опция, у них БЧ составляет 90 килограммов, а заменить ее невозможно.