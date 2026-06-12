СМИ узнали, кто заставил Трампа отказаться от удара по Ирану и заключить сделку

Лидеры нескольких стран убедили Дональда Трампа отказаться от удара по Ирану. Они заверили президента США, что новое соглашение уже фактически готово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

После публичных угроз американского лидера ударить по Ирану, с ним связались представители стран Персидского залива и Южной Азии.

По информации источников издания, Трампу позвонили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и министр обороны Пакистана Асим Мунир.

Политики пытались отговорить президента США от военной эскалации. Во время разговора они заверили его, что предварительное соглашение, которое открывает путь к более детальным переговорам, уже согласовано.

Именно аргументы лидеров о том, что мирный договор действительно близок, заставили Трампа изменить свои намерения и отказаться от планов бить по Ирану.

Напомним, Трамп анонсировал вечером 11 июня "очень сильный удар" по Ирану. Кроме того, он сказал, что США в будущем захватят остров Харк и иранские объекты нефтяной инфраструктуры.

Позже американский президент заявил, что США не будут наносить по Ирану удары из-за прогресса в переговорном процессе.