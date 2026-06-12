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США и Иран готовятся подписать соглашение: СМИ назвали возможные место и время

15:53 12.06.2026 Пт
2 мин
Церемония может состояться до начала или во время саммита G7
aimg Ирина Глухова
США и Иран готовятся подписать соглашение: СМИ назвали возможные место и время Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США и Иран могут заключить соглашение о прекращении боевых действий и восстановлении судоходства в Ормузском проливе уже накануне саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, в американских СМИ появился ряд сообщений о возможном подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в Женеве.

В частности, Axios, CNN и Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщили, что церемония может состояться до начала или во время саммита "Большой семерки" (G7).

Сообщается, что потенциальным местом подписания документа рассматривается Женева в Швейцарии.

Нынешний саммит лидеров G7 состоится в Эвиане, во Французских Альпах, с 15 по 17 июня. Женева находится неподалеку и, по словам людей, знакомых с планами, рассматривается как возможное место подписания меморандума между Ираном и США уже в воскресенье.

По информации источников, делегации крупнейших экономик мира перед саммитом G7 будут прибывать через аэропорт Женевы для дальнейшего участия во встрече лидеров в Эвиан-ле-Бен, который расположен вблизи швейцарской границы.

Bloomberg пишет, что один чиновник из G7 сказал, что документ, вероятно, будет иметь форму меморандума о взаимопонимании, а не окончательного соглашения.

Он предостерег, что Иран еще не подтвердил свою готовность к церемонии подписания, а коммуникации между его правительством и США были медленными с начала войны в феврале.

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Соглашение между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты якобы завершили войну с Ираном. По его словам, Тегеран согласился никогда не обладать ядерным оружием.

Перед этим американский лидер сообщил, что достичь этого удалось благодаря "замечательному урегулированию".

Он также отметил, что соответствующий документ может быть подписан уже в ближайшие дни.

По словам Трампа, церемония подписания может состояться в Европе. Он добавил, что участие в ней также может принять вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Axios пишет, что США и Иран согласовали текст предварительного соглашения. Оно предусматривает, в частности, продление режима прекращения огня на 60 дней и смягчение санкций против Тегерана.

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