США и Иран готовятся подписать соглашение: СМИ назвали возможные место и время

США и Иран могут заключить соглашение о прекращении боевых действий и восстановлении судоходства в Ормузском проливе уже накануне саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечается, в американских СМИ появился ряд сообщений о возможном подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в Женеве.

В частности, Axios, CNN и Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщили, что церемония может состояться до начала или во время саммита "Большой семерки" (G7).

Сообщается, что потенциальным местом подписания документа рассматривается Женева в Швейцарии.

Нынешний саммит лидеров G7 состоится в Эвиане, во Французских Альпах, с 15 по 17 июня. Женева находится неподалеку и, по словам людей, знакомых с планами, рассматривается как возможное место подписания меморандума между Ираном и США уже в воскресенье.

По информации источников, делегации крупнейших экономик мира перед саммитом G7 будут прибывать через аэропорт Женевы для дальнейшего участия во встрече лидеров в Эвиан-ле-Бен, который расположен вблизи швейцарской границы.

Bloomberg пишет, что один чиновник из G7 сказал, что документ, вероятно, будет иметь форму меморандума о взаимопонимании, а не окончательного соглашения.

Он предостерег, что Иран еще не подтвердил свою готовность к церемонии подписания, а коммуникации между его правительством и США были медленными с начала войны в феврале.