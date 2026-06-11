Трамп анонсировал "очень сильный" удар по Ирану

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social .

"В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк и объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой", - подчеркнул он.

Кроме того, американский президент в очередной раз заявил, что ВМС, ВВС, радиолокационные системы, противовоздушная оборона и все другие средства защиты Ирана уже якобы "исчезли".

Напомним, 9 июня Дональд Трамп заявил, что иранские силы накануне сбили американский боевой вертолет AH-64 в районе Ормузского пролива. В ответ он пригрозил Тегерану новыми ударами.

Уже в ночь на 10 июня США ударили по иранским системам ПВО, командным пунктам и ряду других военных объектов. В Тегеране после этого заявили об атаках по американским целям на Ближнем Востоке.

Впоследствии Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что стране придется "заплатить" за такие действия. Позже он также предупредил о подготовке нового удара.