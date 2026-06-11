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Трамп внезапно отменил "сильные удары" по Ирану и назвал причину

21:06 11.06.2026 Чт
2 мин
Остается ли в силе морская блокада?
aimg Валерий Ульяненко
Трамп внезапно отменил "сильные удары" по Ирану и назвал причину Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США не будут наносить по Ирану удары вечером в четверг, 11 июня, из-за прогресса в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Исходя из того факта, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на сегодня вечером удары и бомбардировки против Ирана", - подчеркнул он.

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Трамп также отметил, что обсуждение и окончательные пункты соглашения были согласованы всеми вовлеченными сторонами как в концептуальном плане, так и в деталях.

Речь идет о США, Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Турции, Пакистане, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Египте и других странах.

"Морская блокада останется в полной силе до завершения этого соглашения. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", - сообщил американский лидер.

Ранее Трамп анонсировал сегодня вечером "очень сильный удар" по Ирану. Он также сказал, что США в будущем захватят остров Харк и иранские объекты нефтяной инфраструктуры.

Отметим, в ночь на 10 июня США нанесли удары по иранским системам ПВО, командным пунктам и ряду других военных объектов. В ответ в Тегеране заявили об атаках на американские цели на Ближнем Востоке.

Вскоре после этого глава Пентагона Пит Хэгсет отметил, что новые удары могут произойти уже ближайшей ночью или в течение суток. В ночь на 11 июня американские силы вновь осуществили бомбардировку территории Ирана.

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