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США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные, - Трамп

23:01 11.06.2026 Чт
2 мин
Американский лидер назвал страну, которая активно помогает в переговорном процессе
aimg Анастасия Никончук
США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные, - Трамп Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
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Переговорный процесс по Ирану находится на финальной стадии и подписание соответствующих документов может состояться в ближайшее время, возможно уже в выходные в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в сети YouTube.

Переговоры по Ирану близки к завершению

Президент США Дональд Трамп сообщил, что работа над соглашением по Ирану находится в завершающей фазе.

По его словам, текст документов уже практически готов, а само подписание может состояться в ближайшие дни.

Он отметил, что процесс движется быстро и стороны заинтересованы в достижении результата.

Возможное подписание в Европе

Трамп заявил, что церемония подписания может пройти уже на выходных в одной из европейских стран.

При этом он подчеркнул, что лично присутствовать не сможет, однако участие примет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам американского президента, окончательные документы находятся на финальной стадии согласования, а стороны демонстрируют готовность к заключению соглашения.

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Контакты с Турцией и другими странами

Отдельно Трамп отметил роль Турции в переговорном процессе, назвав президента Реджепа Тайипа Эрдогана важным участником диалога.

Он также упомянул взаимодействие с Пакистаном и его руководством, подчеркнув активность дипломатических контактов.

По словам Трампа, в ближайшее время США продолжат переговоры с рядом международных партнеров, а ключевые договоренности будут объявлены после подписания соглашения.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп в среду днем провел совещание в ситуационной комнате с высокопоставленными чиновниками, на котором обсуждались возможные варианты нанесения новых ударов по Ирану.

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