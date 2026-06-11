США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные, - Трамп
Переговорный процесс по Ирану находится на финальной стадии и подписание соответствующих документов может состояться в ближайшее время, возможно уже в выходные в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в сети YouTube.
Переговоры по Ирану близки к завершению
Президент США Дональд Трамп сообщил, что работа над соглашением по Ирану находится в завершающей фазе.
По его словам, текст документов уже практически готов, а само подписание может состояться в ближайшие дни.
Он отметил, что процесс движется быстро и стороны заинтересованы в достижении результата.
Возможное подписание в Европе
Трамп заявил, что церемония подписания может пройти уже на выходных в одной из европейских стран.
При этом он подчеркнул, что лично присутствовать не сможет, однако участие примет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По словам американского президента, окончательные документы находятся на финальной стадии согласования, а стороны демонстрируют готовность к заключению соглашения.
Контакты с Турцией и другими странами
Отдельно Трамп отметил роль Турции в переговорном процессе, назвав президента Реджепа Тайипа Эрдогана важным участником диалога.
Он также упомянул взаимодействие с Пакистаном и его руководством, подчеркнув активность дипломатических контактов.
По словам Трампа, в ближайшее время США продолжат переговоры с рядом международных партнеров, а ключевые договоренности будут объявлены после подписания соглашения.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп в среду днем провел совещание в ситуационной комнате с высокопоставленными чиновниками, на котором обсуждались возможные варианты нанесения новых ударов по Ирану.