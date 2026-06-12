ЗМІ дізналися, хто змусив Трампа відмовитися від удару по Ірану і укласти угоду

Лідери кількох країн переконали Дональда Трампа відмовитися від удару по Ірану. Вони запевнили президента США, що нова угода вже фактично готова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Після публічних погроз американського лідера вдарити по Ірану, з ним зв'язалися представники країн Перської затоки та Південної Азії.

За інформацією джерел видання, Трампу зателефонували емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян та міністр оборони Пакистану Асім Мунір.

Політики намагалися відмовити президента США від військової ескалації. Під час розмови вони запевнили його, що попередня угода, яка відкриває шлях до більш детальних переговорів, вже узгоджена.

Саме аргументи лідерів про те, що мирний договір дійсно близький, змусили Трампа змінити свої наміри та відмовитися від планів бити по Ірану.

Нагадаємо, Трамп анонсував ввечері 11 червня "дуже сильний удар" по Ірану. Крім того, він сказав, що США в майбутньому захоплять острів Харк та іранські об'єкти нафтової інфраструктури.

Пізніше американський президент заявив, що США не будуть завдавати по Ірану ударів через прогрес у переговорному процесі.