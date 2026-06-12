ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп объявил о завершении войны с Ираном, но есть важный нюанс

10:25 12.06.2026 Пт
2 мин
Как в Тегеране отреагировали на громкие слова?
aimg Ирина Глухова
Трамп объявил о завершении войны с Ираном, но есть важный нюанс Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты завершили войну с Ираном. По его словам, Тегеран согласился никогда не обладать ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Не знаю, слышали ли уже, но сегодня мы завершили войну с Ираном. И они согласились никогда не обладать ядерным оружием", - заявил Трамп.

Как отмечает CNN, официального подтверждения такой договоренности со стороны Тегерана пока нет.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил государственным СМИ, что страна еще не приняла окончательного решения относительно любого соглашения с США.

Трамп объявил о завершении войны с Ираном, но есть важный нюанс

Трамп утверждает, что США "закончили войну" с Ираном (инфографика РБК-Украина)

По его словам, сообщения о достижении договоренностей являются "лишь спекуляциями".

Со своей стороны, представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрагим Резаи поставил под сомнение заявления американского президента.

"Вероятность обмана со стороны Трампа высока", - написал он в соцсети X.

Читайте также: Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил "адом" на Ближнем Востоке

По словам политика, глава Белого дома может пытаться временно сохранить спокойную ситуацию, одновременно призывая Иран не прекращать атаки.

Предыдущие заявления Трампа и что известно о сделке

Напомним, всего за несколько часов до заявления о завершении войны Трамп предупреждал об "очень сильном" ударе по Ирану и обещал захватить остров Харг - ключевой центр экспорта иранской нефти.

Позже президент США сообщил, что отменил эти планы, поскольку, по его словам, "финальные пункты" соглашения между двумя сторонами были утверждены.

Между тем Axios пишет, что США и Иран согласовали текст предварительного соглашения. Оно предусматривает, в частности, продление режима прекращения огня на 60 дней и смягчение санкций против Тегерана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW
Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой