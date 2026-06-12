Трамп объявил о завершении войны с Ираном, но есть важный нюанс

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты завершили войну с Ираном. По его словам, Тегеран согласился никогда не обладать ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Не знаю, слышали ли уже, но сегодня мы завершили войну с Ираном. И они согласились никогда не обладать ядерным оружием", - заявил Трамп.

Как отмечает CNN, официального подтверждения такой договоренности со стороны Тегерана пока нет.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил государственным СМИ, что страна еще не приняла окончательного решения относительно любого соглашения с США.

Трамп утверждает, что США "закончили войну" с Ираном (инфографика РБК-Украина)

По его словам, сообщения о достижении договоренностей являются "лишь спекуляциями".

Со своей стороны, представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрагим Резаи поставил под сомнение заявления американского президента.

"Вероятность обмана со стороны Трампа высока", - написал он в соцсети X.

По словам политика, глава Белого дома может пытаться временно сохранить спокойную ситуацию, одновременно призывая Иран не прекращать атаки.