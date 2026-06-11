ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Испугались дронов? Концерт ко дню России на Красной площади отменили впервые за 23 года

15:15 11.06.2026 Чт
2 мин
Где теперь будут выступать российские исполнители?
aimg Валерий Ульяненко
Испугались дронов? Концерт ко дню России на Красной площади отменили впервые за 23 года Фото: Красная площадь (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Российские власти впервые за 23 года отменили концерт на Красной площади в Москве по случаю дня России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство Msk1.

Отмечается, что концерт на Красной площади отменили и перенесли в культурный центр российской столицы.

Читайте также: Рютте высмеял Путина за парад 9 мая: провел быстрее, чем позволила Украина

Издание также отмечает, что пока неизвестно, по какой причине произошли такие изменения.

Напомним, всего месяц назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым исключил Красную площадь из списка потенциальных целей на 9 мая, что фактически дало России возможность провести военный парад в столице без угрозы ударов.

Отметим, тогда военный парад в Москве впервые с 2007 года прошел без традиционного показа бронетехники - на Красной площади состоялись лишь прохождения пеших колонн военных.

Накануне парада Кремль отменил аккредитацию для иностранных медиа. Освещать мероприятие разрешили исключительно российским журналистам.

Кроме того, на сайте Кремля показывали список гостей парада. Подавляющую часть иностранных участников составляли представители непризнанных образований и самопровозглашенные лидеры отдельных стран.

РБК-Украина также писало, что, по словам главы МИД Андрея Сибиги, в предыдущие годы Украину неоднократно просили воздержаться от ударов по территории РФ во время парадов из-за присутствия там лидеров влиятельных государств.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Москва
Новости
Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится
Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват