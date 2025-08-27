ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Злата Огневич показала стильный образ с ковбойскими сапогами: как его повторить

Среда 27 августа 2025 07:15
UA EN RU
Злата Огневич показала стильный образ с ковбойскими сапогами: как его повторить Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала изысканный образ, в котором удачно соединила женственность и модные тенденции.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Злата Огневич

На фото Злата Огневич предстает в элегантном и расслабленном образе, который можно охарактеризовать как сочетание стилей бохо и кэжуал.

Стиль

Наряды певицы - это легкое, короткое платье-комбинация молочного цвета с драпировкой в зоне декольте. Сверху накинут полупрозрачный кружевной кардиган, придающий образу нежности и романтичности.

Кружева с цветочными мотивами и расклешенные рукава создают богемное настроение, а отсутствие лишних деталей в самом платье делает образ лаконичным.

Злата Огневич показала стильный образ с ковбойскими сапогами: как его повторитьЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Трендовые сапоги-"козаки"

Особой изюминкой образа являются сапоги-"козаки" (ковбойские сапоги). Они придают образу особый характер и динамики, удачно контрастируя с нежностью кружева.

Цвет и материал

Сапоги выполнены из светло-коричневой замши, которая идеально сочетается с цветом кожи и волос певицы. Замша придает образу мягкости и осеннего уюта.

Дизайн

Сапоги имеют характерный скошенный каблук и немного расширенную голенище, что является классическими элементами этой обуви. Такая форма визуально удлиняет ноги и придает уверенность.

Актуальность

Ковбойские сапоги являются одними из самых популярных трендов последних сезонов, и Злата Огневич удачно вписала их в свой образ.

Эта обувь универсальна: она подходит как к романтическим платьям, так и к джинсам или юбкам, что делает его незаменимым элементом гардероба.

Образ Златы Огневич демонстрирует, как можно сочетать нежность и дерзость, классику и современные тренды, создавая уникальный стильный вид.

Злата Огневич показала стильный образ с ковбойскими сапогами: как его повторитьКак носить трендовые сапоги (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

С чем еще можно носить сапоги-"козаки"

С джинсами

Это классическое сочетание, которое всегда смотрится беспроигрышно.

С джинсами скинни: заправьте джинсы в сапоги, чтобы подчеркнуть их форму и создать стройный силуэт. Дополните образ свободной рубашкой или свитером.

С прямыми или широкими джинсами: накиньте джинсы поверх голенища сапог. Это создаст расслабленный и непринужденный образ. Добавте футболку, кожаную куртку или пальто.

С юбками и шортами

Ковбойские сапоги идеально сочетаются как с мини, так и с максиюбками.

С мини-юбкой: создайте контрастный образ, соединив сапоги с мини-юбкой из денима, кожи или твида. Это сделает ваш вид смелым и дерзким.

С длинной юбкой или платьем: создайте богемный образ, надев сапоги с длинным цветастым платьем или юбкой. Это идеальный вариант для летнего или осеннего фестивального стиля.

Особенно красиво смотрятся джинсовые или кожаные шорты с сапогами-"козаками". Это практичный и стильный вариант для теплых дней.

Со штанами

С классическими брюками: смелое, но очень стильное сочетание. Заправьте штаны внутрь сапог, чтобы создать элегантный и необычный офисный образ.

С кюлотами: этот вариант подходит для тех, кто не боится экспериментировать. Сапоги подчеркнут длину брюк и придадут образу оригинальности.

Злата Огневич показала стильный образ с ковбойскими сапогами: как его повторитьЗлата Огневич показала модные сапоги (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы