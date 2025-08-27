Злата Огневич показала стильный образ с ковбойскими сапогами: как его повторить

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала изысканный образ, в котором удачно соединила женственность и модные тенденции.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram .

Какой "лук" выбрала Злата Огневич

На фото Злата Огневич предстает в элегантном и расслабленном образе, который можно охарактеризовать как сочетание стилей бохо и кэжуал.

Стиль

Наряды певицы - это легкое, короткое платье-комбинация молочного цвета с драпировкой в зоне декольте. Сверху накинут полупрозрачный кружевной кардиган, придающий образу нежности и романтичности.

Кружева с цветочными мотивами и расклешенные рукава создают богемное настроение, а отсутствие лишних деталей в самом платье делает образ лаконичным.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Трендовые сапоги-"козаки"

Особой изюминкой образа являются сапоги-"козаки" (ковбойские сапоги). Они придают образу особый характер и динамики, удачно контрастируя с нежностью кружева.

Цвет и материал

Сапоги выполнены из светло-коричневой замши, которая идеально сочетается с цветом кожи и волос певицы. Замша придает образу мягкости и осеннего уюта.

Дизайн

Сапоги имеют характерный скошенный каблук и немного расширенную голенище, что является классическими элементами этой обуви. Такая форма визуально удлиняет ноги и придает уверенность.

Актуальность

Ковбойские сапоги являются одними из самых популярных трендов последних сезонов, и Злата Огневич удачно вписала их в свой образ.

Эта обувь универсальна: она подходит как к романтическим платьям, так и к джинсам или юбкам, что делает его незаменимым элементом гардероба.

Образ Златы Огневич демонстрирует, как можно сочетать нежность и дерзость, классику и современные тренды, создавая уникальный стильный вид.

Как носить трендовые сапоги (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

С чем еще можно носить сапоги-"козаки"

С джинсами

Это классическое сочетание, которое всегда смотрится беспроигрышно.

С джинсами скинни: заправьте джинсы в сапоги, чтобы подчеркнуть их форму и создать стройный силуэт. Дополните образ свободной рубашкой или свитером.

С прямыми или широкими джинсами: накиньте джинсы поверх голенища сапог. Это создаст расслабленный и непринужденный образ. Добавте футболку, кожаную куртку или пальто.

С юбками и шортами

Ковбойские сапоги идеально сочетаются как с мини, так и с максиюбками.

С мини-юбкой: создайте контрастный образ, соединив сапоги с мини-юбкой из денима, кожи или твида. Это сделает ваш вид смелым и дерзким.

С длинной юбкой или платьем: создайте богемный образ, надев сапоги с длинным цветастым платьем или юбкой. Это идеальный вариант для летнего или осеннего фестивального стиля.

Особенно красиво смотрятся джинсовые или кожаные шорты с сапогами-"козаками". Это практичный и стильный вариант для теплых дней.

Со штанами

С классическими брюками: смелое, но очень стильное сочетание. Заправьте штаны внутрь сапог, чтобы создать элегантный и необычный офисный образ.

С кюлотами: этот вариант подходит для тех, кто не боится экспериментировать. Сапоги подчеркнут длину брюк и придадут образу оригинальности.

Злата Огневич показала модные сапоги (фото: instagram.com/zlata.ognevich)