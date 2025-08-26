ua en ru
Главные цвета осени 2025: Андре Тан назвал 4 оттенка, которые будут в тренде

Вторник 26 августа 2025 14:43
Главные цвета осени 2025: Андре Тан назвал 4 оттенка, которые будут в тренде Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский модельер Андре Тан рассказал, какие оттенки будут на пике популярности в новом сезоне. Среди них как глубокие классические тона, так и неожиданные мягкие оттенки с ноткой домашнего уюта.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

Какие оттенки будут в тренде осенью 2025

Инжирный - роскошь в чистом виде

Этот насыщенный, глубокий оттенок фиолетово-бордового цвета дизайнер называет "100% роскошью". Инжирный - загадочный и изысканный, с тонким намеком на элитарность.

Идеально подходит для верхней одежды - в частности, пальто, а также для total look образов. В таком цвете легко создать эффект "дорого и со вкусом", даже без лишних деталей.

Главные цвета осени 2025: Андре Тан назвал 4 оттенка, которые будут в трендеКакие оттенки будут в моде осенью (скриншот)

Персиково-карамельный - мягкий и теплый

Теплый оттенок, балансирующий между светлым персиковым и светло-коричневым, создает атмосферу уюта. Андре Тан рекомендует этот цвет для вязаных вещей: свитеров, кардиганов, трикотажных платьев.

Он вызывает ассоциации с осенними вечерами, горячим какао и пледом. Это не только тренд, но и способ почувствовать себя максимально комфортно в собственной одежде.

Главные цвета осени 2025: Андре Тан назвал 4 оттенка, которые будут в трендеМодные цвета на осень 2025 (скриншот)

Темно-коричневый (шоколад) - новая база сезона

Этот оттенок - настоящая альтернатива черному. Глубокий, сдержанный, универсальный. Его можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с другими цветами - от бежевого до синего.

Шоколадные пальто, брюки, платья или аксессуары придают образу глубины и благородства, одновременно оставаясь практичными для ежедневного ношения.

Главные цвета осени 2025: Андре Тан назвал 4 оттенка, которые будут в трендеАндре Тан назвал главные цвета осени (скриншот)

Глубокий синий - элегантность в движении

Lions Blue - это насыщенный темно-синий, который, по словам Андре Тана, придает образу глубины и женственности. Он подходит как для офисных образов, так и для вечерних выходов.

Стилисты уже используют этот цвет в жакетах, костюмах, платьях и даже верхней одежде. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть сдержанно, но элегантно и заметно.

Главные цвета осени 2025: Андре Тан назвал 4 оттенка, которые будут в трендеСиний цвет в трендах (скриншот)

Андре Тан призывает не бояться играть с оттенками и добавлять в свой гардероб цвета, которые не только трендовые, но и резонируют с вашим внутренним настроением.

