Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025
Осень-2025 диктует новые модные правила, ориентированные на базовые вещи, которые легко сочетать между собой. Такой подход позволяет создавать актуальные образы без лишних трат и при этом оставаться в тренде.
Какие вещи станут основой базового гардероба на осень, эксклюзивно для РБК-Украина рассказала стилист Галина Денисюк.
"Этой осенью особый акцент делается на универсальность и практичность, ведь именно они позволяют выглядеть современно без лишних затрат. Базовый гардероб следует строить из вещей, которые легко можно сочетать между собой", - отметила стилист.
Какие вещи должны быть в базовом гардеробе на осень 2025
Классический тренч бежевого или цвета хаки
Это идеальный выбор для первых холодных дней. Он легко комбинируется как с джинсами, так и с юбками, придавая элегантность повседневным образам.
Классический тренч на осень 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Шерстяной жакет
Добавляет структуры и делает любой лук более собранным. Особо актуальны модели в оттенках серого, коричневого или темно-зеленого.
Жакет на осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Прямые джинсы с высокой посадкой
Это постоянные лидеры. Их любят за комфорт, универсальность и способность подходить к любой обуви - от кедов до сапог.
Классические джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)
Светлый свитер
Такой свитер - основа многих многослойных осенних образов. Его можно носить как отдельно, так и в дуэте с пиджаком или пальто.
Свитер белого оттенка на осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Черные широкие брюки
Настоящий must-have для тех, кто ценит стиль и удобство. Днем они подходят к лоферам, а вечером - к высоким сапогам, легко трансформируя образ из дня в вечерний.
Черные брюки (фото: instagram.com/anoukyve)
Аксессуары
Завершить образ поможет сумка среднего размера в сдержанном дизайне. Такой аксессуар не только добавляет функциональности, но и служит стильным акцентом, объединяющим все элементы образа в единое целое.
Какие вещи присмотреть на осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Нынешний подход к осеннему стилю - это призыв строить свой гардероб сознательно, выбирая вещи, которые работают вместе.
Удачный базовый набор - это бесконечное количество стильных комбинаций на каждый день, независимо от погоды или события.
