Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025

Вторник 26 августа 2025 12:45
Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025 Какие вещи должны быть в базовом гардеробе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осень-2025 диктует новые модные правила, ориентированные на базовые вещи, которые легко сочетать между собой. Такой подход позволяет создавать актуальные образы без лишних трат и при этом оставаться в тренде.

Какие вещи станут основой базового гардероба на осень, эксклюзивно для РБК-Украина рассказала стилист Галина Денисюк.

"Этой осенью особый акцент делается на универсальность и практичность, ведь именно они позволяют выглядеть современно без лишних затрат. Базовый гардероб следует строить из вещей, которые легко можно сочетать между собой", - отметила стилист.

Какие вещи должны быть в базовом гардеробе на осень 2025

Классический тренч бежевого или цвета хаки

Это идеальный выбор для первых холодных дней. Он легко комбинируется как с джинсами, так и с юбками, придавая элегантность повседневным образам.

Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025Классический тренч на осень 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Шерстяной жакет

Добавляет структуры и делает любой лук более собранным. Особо актуальны модели в оттенках серого, коричневого или темно-зеленого.

Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025Жакет на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Прямые джинсы с высокой посадкой

Это постоянные лидеры. Их любят за комфорт, универсальность и способность подходить к любой обуви - от кедов до сапог.

Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025Классические джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)

Светлый свитер

Такой свитер - основа многих многослойных осенних образов. Его можно носить как отдельно, так и в дуэте с пиджаком или пальто.

Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025Свитер белого оттенка на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Черные широкие брюки

Настоящий must-have для тех, кто ценит стиль и удобство. Днем они подходят к лоферам, а вечером - к высоким сапогам, легко трансформируя образ из дня в вечерний.

Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025Черные брюки (фото: instagram.com/anoukyve)

Аксессуары

Завершить образ поможет сумка среднего размера в сдержанном дизайне. Такой аксессуар не только добавляет функциональности, но и служит стильным акцентом, объединяющим все элементы образа в единое целое.

Стильно и без лишних затрат: как собрать базовый гардероб на осень 2025Какие вещи присмотреть на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Нынешний подход к осеннему стилю - это призыв строить свой гардероб сознательно, выбирая вещи, которые работают вместе.

Удачный базовый набор - это бесконечное количество стильных комбинаций на каждый день, независимо от погоды или события.

