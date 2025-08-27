ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Злата Огнєвіч показала стильний образ із ковбойськими чоботами: як його повторити

Середа 27 серпня 2025 07:15
UA EN RU
Злата Огнєвіч показала стильний образ із ковбойськими чоботами: як його повторити Злата Огнєвіч (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Злата Огнєвіч продемонструвала вишуканий образ, у якому вдало поєднала жіночність і модні тенденції.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Злата Огнєвіч

На фото Злата Огнєвіч постає в елегантному і розслабленому образі, який можна схарактеризувати як поєднання стилів бохо і кежуал.

Стиль

Вбрання співачки - це легка, коротка сукня-комбінація молочного кольору з драпіруванням у зоні декольте. Зверху накинутий напівпрозорий мереживний кардиган, що надає образу ніжності та романтичності.

Мереживо з квітковими мотивами й розкльошені рукави створюють богемний настрій, а відсутність зайвих деталей у самій сукні робить образ лаконічним.

Злата Огнєвіч показала стильний образ із ковбойськими чоботами: як його повторитиЗлата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Трендові чоботи-"козаки"

Особливою родзинкою образу є чоботи-"козаки" (ковбойські чоботи). Вони надають образу особливого характеру та динаміки, вдало контрастуючи з ніжністю мережива.

Колір і матеріал

Чоботи виконані зі світло-коричневої замші, яка ідеально поєднується з кольором шкіри та волосся співачки. Замша надає образу м'якості та осіннього затишку.

Дизайн

Чоботи мають характерний скошений каблук і трохи розширену халяву, що є класичними елементами цього взуття. Така форма візуально подовжує ноги та додає впевненості.

Актуальність

Ковбойські чоботи є одними з найпопулярніших трендів останніх сезонів, і Злата Огнєвіч вдало вписала їх у свій образ.

Це взуття універсальне: воно пасує як до романтичних суконь, так і до джинсів чи спідниць, що робить його незамінним елементом гардероба.

Образ Злати Огнєвіч демонструє, як можна поєднувати ніжність і зухвалість, класику і сучасні тренди, створюючи унікальний стильний вигляд.

Злата Огнєвіч показала стильний образ із ковбойськими чоботами: як його повторитиЯк носити трендові чоботи (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

З чим ще можна носити чоботи-"козаки"

З джинсами

Це класичне поєднання, яке завжди має безпрограшний вигляд.

З джинсами скінні: заправте джинси в чоботи, щоб підкреслити їхню форму і створити стрункий силует. Доповніть образ вільною сорочкою або светром.

З прямими або широкими джинсами: накиньте джинси поверх халяви чобіт. Це створить розслаблений і невимушений образ. Додайте футболку, шкіряну куртку або пальто.

Зі спідницями та шортами

Ковбойські чоботи ідеально поєднуються як з міні, так і з максіспідницями.

З мініспідницею: створіть контрастний образ, поєднавши чоботи з мініспідницею з деніму, шкіри або твіду. Це зробить ваш вигляд сміливим і зухвалим.

З довгою спідницею або сукнею: створіть богемний образ, одягнувши чоботи з довгою квітчастою сукнею або спідницею. Це ідеальний варіант для літнього або осіннього фестивального стилю.

Особливо гарний вигляд мають джинсові або шкіряні шорти з чоботами-"козаками". Це практичний і стильний варіант для теплих днів.

Зі штанами

З класичними штанами: сміливе, але дуже стильне поєднання. Заправте штани всередину чобіт, щоб створити елегантний і незвичний офісний образ.

З кюлотами: цей варіант підходить для тих, хто не боїться експериментувати. Чоботи підкреслять довжину штанів і додадуть образу оригінальності.

Злата Огнєвіч показала стильний образ із ковбойськими чоботами: як його повторитиЗлата Огнєвіч показала модні чоботи (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили