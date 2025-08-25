ua en ru
Как носить летние вещи осенью: стильные сочетания, которые работают

Понедельник 25 августа 2025 13:59
Как носить летние вещи осенью: стильные сочетания, которые работают Какие летние вещи можно носить осенью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Елена Шевченко

Осень - не повод прятать летнюю одежду в дальний угол шкафа. Легкие платья, топы и футболки легко адаптировать к прохладной погоде, если правильно сочетать их с теплыми вещами.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает, как это сделать, чтобы выглядеть стильно.

Когда лето уступает место осени, наступает идеальное время для модных экспериментов. Не обязательно прятать летний гардероб в самый дальний угол шкафа - достаточно добавить немного тепла, фактур и фантазии.

Секрет стильного межсезонного образа прост: легкая летняя вещь + плотная осенняя = стиль без лишних затрат.

Как носить летние вещи осенью

Контраст фактур: легкое + плотное

Ключ к осеннему стилю - в сочетании контрастов. Например, льняное платье легко адаптируется к осени, если дополнить его вязаным свитером или кожаной курткой. Легкость ткани получает новое звучание рядом с более тяжелыми материалами.

Как носить летние вещи осенью: стильные сочетания, которые работаютЧто носить осенью 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Многослойность - must-have сезона

То, что летом было самостоятельным луком, осенью становится частью многослойных комбинаций. Топ, что летом одевался на голое тело, сейчас можно соединить с рубашкой, а сверху накинуть бомбер или тренч. Это не только о стиле, но и о функциональности в непостоянную погоду.

Как носить летние вещи осенью: стильные сочетания, которые работаютКак сочетать осенние и летние вещи (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Игра текстур

Осень - это сезон текстур. Гладкий сатин приобретает глубину рядом с твидом, а шифон "заговорит" по-новому в компании денима или кожи. Сочетайте матовое и глянцевое, объемное и деликатное - и создавайте свой модный язык.

Как носить летние вещи осенью: стильные сочетания, которые работаютКак сочетать осенние и летние вещи (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Визуальный "вес"

Осенний образ - это еще и баланс "веса". Воздушные ткани гармонично смотрятся с визуально "тяжелыми" вещами. К примеру, шифоновая блузка с кожаной юбкой выглядит свежо и элегантно. Здесь важно не буквальное чувство веса, а плотность и характер материалов.

Как носить летние вещи осенью: стильные сочетания, которые работаютКак сочетать осенние и летние вещи (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Примеры стильных сочетаний

Льняное платье + грубый кардиган

Летом с сандалиями, осенью - с кардиганом в стиле оверсайз и ботинками. Контраст "воздушного+тяжелого".

Платье-комбинация + твидовый пиджак

Сатин или шелк сами по себе "голые". С твидом становятся цельными.

Шифоновая блуза + джинсы + тренч

Летом - с шортами. Осенью - баланс с грубым денимом и плащевой тканью.

Белая футболка + сатиновая юбка миди + кожаная косуха

Легкий романтический образ становится стильным и контрастным благодаря "жесткой" коже.

Топ на бретелях + рубашка оверсайз + пальто

Летняя база становится многослойной основой для осеннего гардероба.

Как носить летние вещи осенью: стильные сочетания, которые работаютКак носить летние вещи осенью (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Межсезонье - это не об ограничениях, а о возможностях. Ваше летнее платье еще послужит, достаточно добавить осеннюю нотку. Не бойтесь смешивать, экспериментировать и открывать новые комбинации. Осень - время для стильных решений.

