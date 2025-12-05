"Зимняя поддержка" через "Укрпочту": на что можно потратить деньги
Более 1 миллиона украинцев уже оформили выплаты по программе "Зимняя поддержка" через "Укрпочту" и начали получать средства. Почтовый оператор имеет четкий перечень товаров и услуг, на которые можно потратить 1000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".
На что разрешено тратить средства "Зимней поддержки"
"Укрпочта" рассказывает, что рассчитываться картой "Национальный кэшбек" в отделениях можно только за расходы, предусмотренные условиями программы. Разрешено оплачивать:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги (отправка и получение писем и посылок);
- подписку украинских газет и журналов;
- лекарства и другие товары исключительно украинского производства, которые входят в перечень программы;
- донаты на поддержку Вооруженных сил Украины.
Оплатить наложенный платеж средствами программы можно только в случае, если содержимое посылки - товары украинского производства, которые также входят в перечень "Национального кэшбека".
"Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон - нет", - пояснили в "Укрпочте".
Как оформить "Зимнюю поддержку"
Заявки принимают во всех отделениях "Укрпочты", а также через почтальонов - для маломобильных граждан. Подать заявление можно до 24 декабря включительно.
Для оформления необходимо иметь:
- паспорт или документ, удостоверяющий личность;
- ИНН (РНОКПП) или отметку о его отсутствии;
- для детей - свидетельство о рождении (заявку подают родители на каждого ребенка);
- для опекунов - документы, подтверждающие личность и опеку.
Граждане, которые подали заявку через "Укрпочту" и не пользуются "Дією", получат SMS о начислении средств.
Зимняя поддержка в 2025 году
Программа заработала 15 ноября 2025 года, и подать заявку может каждый желающий - через приложение "Дія" или в отделении "Укрпочты".
Участники программы могут направлять полученные средства не только на оплату коммунальных услуг, но и на приобретение продуктов питания украинского производства, что делает эту помощь еще более важной для семейных бюджетов.
Напомним, мы рассказывали, как оформить "Зимнюю поддержку" и на что разрешено тратить эти средства. В целом украинцы уже использовали 473 млн гривен, полученных в рамках программы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что отдельным категориям граждан предусмотрена дополнительная выплата в размере 6 500 гривен - прием заявок на нее стартовал 21 ноября.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.