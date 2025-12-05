"Зимняя поддержка" через "Укрпочту": на что можно потратить деньги

Более 1 миллиона украинцев уже оформили выплаты по программе "Зимняя поддержка" через "Укрпочту" и начали получать средства. Почтовый оператор имеет четкий перечень товаров и услуг, на которые можно потратить 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты" .

На что разрешено тратить средства "Зимней поддержки"

"Укрпочта" рассказывает, что рассчитываться картой "Национальный кэшбек" в отделениях можно только за расходы, предусмотренные условиями программы. Разрешено оплачивать:

коммунальные услуги;

почтовые услуги (отправка и получение писем и посылок);

подписку украинских газет и журналов;

лекарства и другие товары исключительно украинского производства, которые входят в перечень программы;

донаты на поддержку Вооруженных сил Украины.

Оплатить наложенный платеж средствами программы можно только в случае, если содержимое посылки - товары украинского производства, которые также входят в перечень "Национального кэшбека".

"Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон - нет", - пояснили в "Укрпочте".

Как оформить "Зимнюю поддержку"

Заявки принимают во всех отделениях "Укрпочты", а также через почтальонов - для маломобильных граждан. Подать заявление можно до 24 декабря включительно.

Для оформления необходимо иметь:

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

ИНН (РНОКПП) или отметку о его отсутствии;

для детей - свидетельство о рождении (заявку подают родители на каждого ребенка);

для опекунов - документы, подтверждающие личность и опеку.

Граждане, которые подали заявку через "Укрпочту" и не пользуются "Дією", получат SMS о начислении средств.