Получателям "зимней тысячи" через "Укрпочту" продлили сроки использования денег

Для украинцев, которые получают выплаты в 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" через "Укрпочту", продлили сроки использования денег. Соответствующее предложение Министерства социальной политики, семьи и единства согласовало правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

Что изменилось

Получатели пенсий и социальных выплат через "Укрпочту", для которых 1 000 гривен была начислена автоматически, а также те, кто оформлял ее в отделениях, теперь смогут использовать средства до конца февраля 2026 года.

Ранее срок был разным: для тех, кто получает автоматически - до конца декабря 2025 года, а для тех, кто подавал заявку - до конца января 2026 года.

Как подать заявку

Прием заявок продолжается до 24 декабря 2025 года. Подать ее можно:

онлайн в приложении "Дія";

письменно в отделениях "Укрпочты".

По состоянию на 10 декабря подано более 16 млн заявок, из них почти 13 млн - онлайн, еще 1,2 млн - в отделениях "Укрпочты".

Программа уже профинансирована для 11,9 млн украинцев, включая выплаты на детей (на каждого ребенка нужна отдельная заявка).

Как украинцы используют выплату

Через карту "Национальный кэшбек", оформленную через "Дію", уже потрачено более 3,4 млрд гривен - в основном на коммунальные услуги, лекарства, книги и благотворительность.

Средства с этой карты нужно использовать до 30 июня 2026 года.

Особые случаи

В отделениях "Укрпочты" чаще всего заявку оформляют люди, которые

получают пенсию на банковский счет и не пользуются "Дією";

не имеют РНОКПП;

являются опекунами недееспособных лиц (нужны подтверждающие документы).

Тем, кто не может прийти в отделение, советуют звонить на горячую линию "Укрпочты" 0 800 300 545 - почтальон оформит заявку дома.

На прифронтовых территориях работают мобильные отделения.