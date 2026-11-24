Студенты КНУ имени Тараса Шевченко временно перешли на дистанционный формат обучения. Образовательный процесс будет проходить онлайн и в начале 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерия Копейки в интервью Украинскому Радио.

Какая ситуация сложилась в КНУ с укрытиями

Глава КНУ рассказал, что ни одно из помещений университета на самом деле "не предусматривало наличия укрытий для таких ситуаций" (регулярных вражеских обстрелов).

То есть все имеющиеся в вузе укрытия "являются условными".

"То, что удалось сделать во время войны, - это укрытия, где можно было переждать, пересидеть во время воздушных тревог и бомбардировок", - поделился Копейка.

Но осуществлять там полноценное обучение, по его словам, "очень сложно".

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Почему КНУ переходит "в онлайн" именно сейчас

Ректор КНУ напомнил, что сейчас ситуация в столице "радикально изменилась".

"Мы все понимаем, как изменилась ситуация в Киеве", - заметил он.

Копейка добавил, что "в этих условиях выводить студентов "вживую", в аудитории (на очное обучение, - Ред.) просто невозможно", ведь случалось и такое, что "воздушные тревоги длились по 20 часов в сутки".

"Учебный процесс нереально было проводить, потому что часть времени студенты должны были проводить в пути, добираясь до корпусов, а часть - в укрытиях", - вспомнил чиновник.

То есть ситуация, по его словам, сложилась такая, что проводить онлайн-занятия стало легче, чем "пытаться перемещаться из обычных аудиторий до укрытия".

"К сожалению, в университете на сегодняшний день мы имеем, пожалуй, около 10% помещений, пригодных для проведения аудиторных занятий (в укрытиях, - Ред.)", - констатировал глава вуза.

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Когда студенты могут вернуться "в оффлайн"

Копейка сообщил, что сейчас в КНУ сделали "каникулярную паузу" до 1 марта 2027 года.

Такое решение, по его словам, было принято для того, чтобы направить все имеющиеся ресурсы на увеличение количества помещений в укрытиях, где можно будет проводить занятия (в оффлайн-формате).

Для этого планируется, по его словам, привлечь внутренние строительные бригады и дополнительное финансирование.

"Надеюсь, до 1 марта нам удастся обустроить достаточное количество посадочных мест в укрытиях, чтобы вернуться к очному обучению... Хотя бы в ротационном формате", - отметил ректор КНУ.

Ведь немало вещей в процессе обучения "невозможно полноценно реализовать онлайн" (особенно это касается лабораторных занятий).

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Предусматривается ли компенсация за "вынужденный онлайн"

Поскольку студенты КНУ будут учиться до марта, фактически, заочно (не будут посещать аудитории и лабораторные занятия), внимание ректора обратили на существенную разницу в оплате обучения (для студентов дневной и заочной формы).

То есть получат ли студенты компенсацию за то, что вместо очного обучения временно перейдут на дистанционный формат?

Копейка отметил, что это - вполне логичный вопрос, ведь разница в стоимости - действительно существенная. Однако прямого ответа на него не дал.

"В то же время мы рассчитываем, что уже с 1 марта сможем вернуться к очному обучению, офлайн", - подчеркнул он вместо этого.

Чиновник сообщил также, что учитывая введение в КНУ дистанционного обучения, решено было реорганизовать учебный процесс (чтобы максимально предотвратить образовательные потери):

в первом семестре были введены рабочие субботы - чтобы сократить его продолжительность на две недели;

- чтобы сократить его продолжительность на две недели; учебные планы пересмотрели - теорию перенесли на первый семестр, а большую часть практических занятий (насколько это было возможно) подвинули во второй.

"Мы рассчитываем, что тогда (с марта, если удастся обустроить достаточное количество мест в укрытиях, - Ред.) эти занятия уже сможем проводить очно", - подытожил Копейка.