Дедлайн приближается: когда студентам нужно подтвердить грант на обучение
Студенты первого, второго и третьего курсов должны подтвердить право получения государственного гранта на обучение. Для этого необходимо использовать мобильное приложение "Дію" и наложить электронную подпись.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Как подтвердить грант
Первокурсники бакалавриата и магистратуры должны подтвердить грантовые сертификаты до 29 ноября 2026 года. Для студентов второго и третьего курсов бакалавриата, которым продолжают оказывать государственную помощь, конечный срок - 3 декабря.
Подтвердить сертификат студент должен лично в приложении "Дія" с помощью "Дія. Підпис".
Если студент получил несколько сообщений о предоставлении гранта, он может подтвердить только один сертификат.
После подтверждения Министерство образования и науки выдаст приказы о предоставлении или продлении грантов. В документах определят размер пособия и распределение суммы на платежи.
Когда поступят деньги
Первый платеж по академическим и государственным грантам ожидают до конца 2026 года.
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Ранее мы писали о том, что будущие абитуриенты имеют возможность пройти дополнительную подготовку к НМТ в рамках программы "Зимнее поступление". Некоторые категории участников могут получить государственный грант на оплату обучения, оно продлится 3-6 месяцев.