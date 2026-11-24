Студенты первого, второго и третьего курсов должны подтвердить право получения государственного гранта на обучение. Для этого необходимо использовать мобильное приложение "Дію" и наложить электронную подпись.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Как подтвердить грант

Первокурсники бакалавриата и магистратуры должны подтвердить грантовые сертификаты до 29 ноября 2026 года. Для студентов второго и третьего курсов бакалавриата, которым продолжают оказывать государственную помощь, конечный срок - 3 декабря.

Подтвердить сертификат студент должен лично в приложении "Дія" с помощью "Дія. Підпис".

Если студент получил несколько сообщений о предоставлении гранта, он может подтвердить только один сертификат.

После подтверждения Министерство образования и науки выдаст приказы о предоставлении или продлении грантов. В документах определят размер пособия и распределение суммы на платежи.

Когда поступят деньги

Первый платеж по академическим и государственным грантам ожидают до конца 2026 года.