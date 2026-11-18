Украинские абитуриенты смогут пройти дополнительную подготовку к национальному мультипредметному тесту (НМТ) в рамках программы "Зимнее поступление". Учеба будет длиться от трех до шести месяцев, а отдельные категории участников смогут получить государственный грант на его оплату.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН .

Кто может поступить на нулевой курс

К экспериментальному проекту "Открытый путь к высшему образованию" присоединились 94 заведения высшего образования. Занятия для первой волны набора ориентировочно начнутся в конце ноября или начале декабря 2026 года. Точные даты и условия поступления каждый университет публикует на своем сайте.

Подать заявление могут граждане Украины, которые уже получили полное среднее образование или завершают его получать в 2026 году.

В частности, программа рассчитана на следующие категории поступающих:

жители временно оккупированных территорий и территорий активных или возможных боевых действий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании 2026;

освобожденные из плена;

ветераны, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022;

действующие военнослужащие, обладающие желанием и возможностью учиться, а также имеют письменное согласие командования;

украинцы, которые вернулись из-за границы или до сих пор находятся за границей;

поступающие, зарегистрировавшиеся на НМТ, но не приехали на тестирование;

тех, кто не сдал НМТ и планирует повторно поступать в вуз;

ученики и студенты последнего года обучения в школах, заведениях профессионального и профессионального высшего образования.

Для отдельных категорий действуют дополнительные условия. В частности, люди, ранее обучавшиеся на подготовительном отделении или уже зачисленные на программу высшего образования, должны уточнить возможность участия в приемной комиссии выбранного заведения.

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Как будет проходить обучение

Нулевой курс будет длится от трех до шести месяцев. Слушатели будут готовиться к НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору.

На каждый из четырех предметов предусмотрено не менее 90 часов занятий. Учиться можно будет очно или дистанционно.

Заведения могут проводить зачисление один или два раза в год - не позднее 1 декабря и/или 1 марта. Сроки подачи заявлений и список необходимых документов определяет каждый университет.

Кто получит деньги на обучение

Государственный грант могут получить слушатели дневной формы обучения из первых четырех категорий программы: жители временно оккупированных территорий и территорий боевых действий, освобожденные из плена, ветераны и действующие военнослужащие с согласием командования.

Размер гранта составляет до 3 000 гривен в месяц. Его предоставляют один раз. Если средств хватает для полной оплаты курса, слушатель будет учиться безплатно. Если грант покрывает только часть стоимости, остальное нужно будет оплатить самостоятельно.

Для участников этих категорий также предусмотрена дополнительная поддержка:

места в общежитиях для слушателей дневной формы, не имеющих постоянного места жительства в городе университета;

компенсацию расходов на общежитие до 800 гривен в месяц;

ежемесячное пособие на базовые нужды в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, если слушатель не получает других выплат из государственного бюджета.

Как подать заявление

Чтобы присоединиться к программе, нужно выбрать одно из 94 участвующих в проекте высшего образования и найти на его сайте раздел "Зимнее поступление".

Далее поступающему необходимо заполнить электронное заявление, указать персональные данные, информацию о документе об образовании или справке с места обучения, категорию участия и подтверждающие его документы.

Также нужно выбрать форму обучения, предмет по выбору и источник финансирования. Решение о приеме принимает приемная комиссия университета.

Что дает нулевой курс

Слушатели, которые выполнят учебный план и успешно сдадут выпускные экзамены по всем предметам, смогут получить 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при поступлении.

Однако для этого нужно поступать в год получения свидетельства в тот же университет, где проходили подготовку, и выбрать специальность, которая имеет особую поддержку государства.

Само прохождение нулевого курса не гарантирует поступление на первый курс. Зачисление будет происходить по конкурсу в соответствии с правилами вступительной кампании.