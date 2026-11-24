В Киевской области "Зимнее поступление" запустили в двух вузах: какие условия обучения
В Киевской области два университета присоединились к программе "Зимнее поступление", которая позволяет будущим абитуриентам подготовиться к национальному мультипредметному тесту. Обучение на нулевом курсе будет продолжаться от трех до шести месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную государственную администрацию.
К программе в регионе присоединились:
- Университет Григория Сковороды в Переяславе;
- Белоцерковский Национальный аграрный университет.
Всего "Зимнее поступление" в 2026-2027 учебном году продолжают 94 заведения высшего образования по всей Украине. Каждый университет самостоятельно определяет доступную форму обучения - дневную или дистанционную.
Какие предметы можно изучать на нулевом курсе
Во время подготовки слушатели смогут углубить знания украинского языка, математики, истории Украины и еще одного предмета на выбор. Курс рассчитан на три-шесть месяцев.
Программа подойдет тем, кто завершает обучение в школе или колледже, не смог сдать НМТ во время предыдущей вступительной кампании или не имел возможности принять в ней участие из-за проживания на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.
Также присоединиться могут военнослужащие и ветераны, отвечающие условиям программы, украинцы за границей и вернувшиеся в Украину, а так же желающие подготовиться к тестированию.
Какую поддержку получат участники программы
Слушателям дневной формы обучения, не имеющим постоянного места жительства в населенном пункте, где расположен университет, предоставят место в общежитии.
Отдельные категории участников дневной формы, зачисленные на обучение за счет физических лиц, могут претендовать на государственный грант до 3000 гривен в месяц и компенсацию проживания в общежитии до 800 гривен в месяц.
Если такие слушатели не получают других выплат из государственного бюджета, им также могут оказывать ежемесячное потребительское пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Кроме того, те, кто успешно завершит нулевой курс, получат 15 дополнительных баллов в конкурсный балл. Это преимущество будет действовать при условии, что в год получения свидетельства о завершении курса поступающий будет подавать документы в тот же университет на специальность с особой поддержкой государства.
Более подробные условия поступления, доступную форму обучения и порядок зачисления можно узнать на сайтах университетов, участвующих в программе.
Напомним, в 2026-2027 учебном году в Украине продолжили программу "Зимнее поступление". К ней присоединились 94 университета, где поступающие могут за три-шесть месяцев подготовиться к НМТ по четырем предметам. Для отдельных категорий участников предусмотрели гранты до 3000 гривен в месяц, компенсацию проживания в общежитии и 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при условии поступления в тот же университет на определенные специальности.
РБК-Украина ранее также писало, что студенты первого, второго и третьего курсов должны подтвердить право на государственный грант через приложение "Дія". Для этого нужно наложить "Дія. Подпись", а средства по первому платежу ожидают до конца 2026 года.