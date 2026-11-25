"Зимнее поступление": как украинцам за границей подготовиться к НМТ
Украинцы, которые находятся за границей или вернулись домой, могут подготовиться к НМТ на нулевом курсе в рамках программы "Зимнее поступление". К ней присоединились 94 вуза. Учиться можно от трех до шести месяцев, а в некоторых университетах - даже из-за границы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
Какие предметы можно изучать на нулевом курсе
Программа предусматривает подготовку по четырем предметам:
- украинского языка;
- математики;
- истории Украины;
- одного предмета по выбору.
Подать заявление могут граждане Украины, которые уже получили полное среднее образование или завершают его в 2026/2027 учебном году. В частности, могут присоединиться те, кто находится за границей или уже вернулся в Украину.
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Как выбрать университет и проверить условия
К "Зимнему поступлению" присоединились 94 заведения высшего образования. Их перечень опубликовал МОН на официальном сайте.
На сайте выбранного университета нужно открыть раздел "Зимнее поступление" и проверить:
- продолжается ли набор и в какое число принимают заявления;
- доступно ли дистанционное обучение именно для этого набора;
- когда начинаются занятия и по какому графику они проходят;
- какие условия зачисления.
Тем, кто будет учиться из-за границы, следует также уточнить часовой пояс, по которому составлено расписание, и нужно ли подключаться к занятиям в реальном времени.
Как поступить с иностранным документом об образовании
Если документ об образовании выдали за границей, перед подачей заявления следует обратиться в приемную комиссию избранного университета. Там следует уточнить, в каком виде подавать документ, нужны ли перевод и заверенная копия и как будет происходить его проверка.
Согласно Порядку реализации проекта, иностранные документы проверяют на соответствие образовательного уровня условиям доступа к высшему образованию и требованиям к оформлению. Это делает приемная комиссия или Национальный информационный центр академической мобильности.
Если абитуриент еще заканчивает обучение за границей, ему следует заранее спросить в университете, какую справку с места обучения нужно подготовить.
Как подать заявление на нулевой курс
Заявление заполняют в электронном виде на официальном сайте выбранного учебного заведения. Мотивационное письмо и приложения к нему нужно отправить по электронному адресу, указанному университетом.
После рассмотрения заявления и документов приемная комиссия принимает решение о зачислении.
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Ранее мы писали о том, что формат НМТ-2027 до сих пор не согласовали. В ближайшее время ВР должна рассмотреть два законопроекта: один предполагает модель из четырех предметов, второй - три предмета, где математика будет по выбору. Ранее депутаты также предлагали сократить НМТ-2027 до трех предметов, отменив предмет по выбору.