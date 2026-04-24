Зимний "привет" посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)

Где в Украине было морозно и насыпало снега

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья (обнародованной в Facebook), на горе Поп Иван Черногорский - по состоянию на 08:00 24 апреля 2026 года - погода была ясная.

Ветер наблюдался западный, со скоростью 11 м/с.

При этом температуру воздуха зафиксировали на уровне -5°С.

Ситуация на высокогорье Карпат утром 24 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из опубликованного спасателями фото, на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м) до сих пор лежит немалый слой снега.

Несмотря на то, что ранее в апреле снег не раз "накрывал" Ивано-Франковскую область, сегодня под удар стихии попали другие регионы.

В сети сообщают, в частности, о снеге в Сумской области.

"Доброе утро, дорогие друзья. 24 апреля, снега намело, на градуснике -3. Это просто аномалия какая-то. У меня шок. Парники живы. Что будет дальше, не знаю. Снег все метет. 5:20 утра", - поделилась ситуацией в своем Facebook жительница Сумщины Светлана Шикула.

На опубликованных ею фото можно увидеть, что снега выпало немало. Задержался он и на деревьях, и на земле.

О снеге в регионе сообщают также другие местные жители.

Снег 24 апреля в Сумской области (скриншот: facebook.com/luba.pop.307703)

Кадрами со снегом поделился и исполняющий обязанности Сумского городского главы Артем Кобзарь.

"Сумы, 24 апреля - зима решила вернуться. Сегодня наш город проснулся под снегом", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Цветущая весна, по его словам, "на мгновение уступила место зимнему настроению", что "неожиданно, но по-своему красиво".

Заметили снег сегодня ночью и утром также в Полтавской области.

"Снежок выпал на Полтавщине", - сообщили в Telegram-канале "Моя Полтава".

Снег 24 апреля в Полтавской области (скриншот: t.me/poltava91)

Не обошли "белые мухи" и Карловку Полтавской области.

Пролетает снег также и в административном центре области - в городе Полтава.

"В Полтаве выпал весенний снег - 24 апреля 2026 года", - поделился в своем Facebook общественный деятель Тарас Токарь.

Снег 24 апреля в Полтаве (скриншот: facebook.com/tarastokar)

Еще одной локацией, где местные жители заметили снег, стала Харьковская область.

"Вот это утречко у нас! В Харькове снег... На градуснике 0. Сколько было ночью, остается только догадываться", - рассказала местная жительница Елена Чайковская.

Снег 24 апреля в Харькове (фрагмент публикации: facebook.com/elena.cvetocnaa.cajkovskaa)

На обнародованном ею видео можно увидеть, что снег падает довольно таки "обильно".

"Снежными" кадрами в Харькове и области поделилось также сообщество "Где в Харькове" в Facebook.

"Какой-то бесконечный февраль... В Харькове за окном снова кружит снег", - отметили в публикации "GX - Новости Харькова".

В завершение стоит заметить, что такой погодный "привет" для некоторых из украинцев неожиданностью на самом деле не стал.

Накануне синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждали, что на территорию Украины распространяется новая порция холодного воздуха с севера Европы.

Из-за этого ночью по Украине ожидались заморозки на поверхности почвы, а в большинстве северных областей, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской - даже в воздухе.

Специалисты УкрГМЦ сообщали также, что в зоне влияния атмосферного фронта на востоке, юго-востоке страны и в Сумской области - ожидаются небольшие дожди (ночью - местами с мокрым снегом).