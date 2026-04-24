Погода в Украине еще больше ухудшится: синоптики предостерегли об опасности сегодня

Сегодня, 24 апреля, погода в Украине будет ветреной, но осадков станет меньше. Дожди пройдут лишь в отдельных областях, а температура воздуха останется низкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, ветер в этот день будет северо-западного происхождения и будет достигать порывов 7-14, а местами и штормовых 15-20 метров в секунду.

"Осторожно под билбордами и старыми деревьями", - посоветовала она.

В Укргидрометцентре предупреждают о поступлении новой порции холодного воздуха с севера Европы.

По прогнозу, сегодня по стране будет облачно с прояснениями. На востоке, ночью и на юго-востоке, а также в Сумской области возможны небольшие дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха остается низкой: ночью - 2-6 градусов тепла, при прояснениях, местами заморозки; в течение дня - 6-12 тепла.

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не ожидается, однако сохранится сильный северо-западный ветер. Ночью возможны заморозки, днем температура составит около +8-9 градуса.

Синоптики отмечают, что значительного потепления в ближайшее время не прогнозируется.

Фото: карта погоды в Украине на 24 апреля (facebook.com/UkrHMC)