Зимовий "привіт" посеред квітня: де в Україні насипало снігу (фото, відео)

Квітень не втомлюється дивувати "зимовими сюрпризами". Сьогодні ранок для декого з українців розпочався не з весняної зелені, а з морозу та снігу.
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття (оприлюдненою у Facebook), на горі Піп Іван Чорногірський - станом на 08:00 24 квітня 2026 року - погода була ясна.
Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 11 м/с.
При цьому температуру повітря зафіксували на рівні -5°С.
Виходячи з оприлюденого рятувальниками фото, на одній з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м) досі лежить чималий шар снігу.
Попри те, що раніше у квітні сніг не раз "накривав" Івано-Франківську область, сьогодні під удар стихії потрапили інші регіони.
У мережі повідомляють, зокрема, про сніг у Сумській області.
"Добрий ранок, любі друзі. 24 квітня, снігу намело, на градуснику -3. Це просто аномалія якась. В мене шок. Парники живі. Що буде далі, не знаю. Сніг все мете. 5:20 ранку", - поділилась ситуацією у своєму Facebook мешканка Сумщини Світлана Шикула.
На опублікованих нею фото можна побачити, що снігу випало чимало. Затримався він і на деревах, і на землі.
Про сніг у регіоні повідомляють також інші місцеві мешканці.
Кадрами зі снігом поділився й виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.
"Суми, 24 квітня - зима вирішила повернутися. Сьогодні наше місто прокинулося під снігом", - розповів він у своєму Telegram-каналі.
Квітуча весна, за його словами, "на мить поступилася місцем зимовому настрою", що "несподівано, але по-своєму красиво".
Помітили сніг сьогодні вночі та вранці також у Полтавській області.
"Сніжок випав на Полтавщині", - повідомили у Telegram-каналі "Моя Полтава".
Не оминули "білі мухи" і Карлівку Полтавської області.
Пролітає сніг також і в адміністративному центрі області - у місті Полтава.
"У Полтаві випав весняний сніг - 24 квітня 2026 року", - поділився у своєму Facebook громадський діяч Тарас Токар.
Ще однією локацією, де місцеві мешканці помітили сніг, стала Харківська область.
"Ото раночок у нас! В Харкові сніг... На градуснику 0. Скільки було вночі, залишається тільки здогадуватись", - розповіла місцева мешканка Олена Чайковська.
На оприлюдненому нею відео можна побачити, що сніг падає досить таки "рясно".
"Сніжними" кадрами у Харкові та області поділась також спільнота "Де у Харкові" у Facebook.
"Якийсь нескінчений лютий... В Харкові за вікном знову кружляє сніг", - зауважили у публікації "GX - Новини Харкова".
Насамкінець варто зауважити, що такий погодний "привіт" для декого з українців несподіванкою насправді не став.
Напередодні синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджали, що на територію України поширюється нова порція холодного повітря з півночі Європи.
Через це вночі по Україні очікувались заморозки на поверхні ґрунту, а у більшості північних областей, а також у Черкаській, Полтавській та Харківській - навіть у повітрі.
Фахівці УкрГМЦ повідомляли також, що у зоні впливу атмосферного фронту на сході, південному сході країни та у Сумській області - очікуються невеликі дощі (вночі - подекуди з мокрим снігом).
