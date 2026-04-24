Зимовий "привіт" посеред квітня: де в Україні насипало снігу (фото, відео)

Де в Україні було морозно й насипало снігу

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття (оприлюдненою у Facebook), на горі Піп Іван Чорногірський - станом на 08:00 24 квітня 2026 року - погода була ясна.

Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 11 м/с.

При цьому температуру повітря зафіксували на рівні -5°С.

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 24 квітня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Виходячи з оприлюденого рятувальниками фото, на одній з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м) досі лежить чималий шар снігу.

Попри те, що раніше у квітні сніг не раз "накривав" Івано-Франківську область, сьогодні під удар стихії потрапили інші регіони.

У мережі повідомляють, зокрема, про сніг у Сумській області.

"Добрий ранок, любі друзі. 24 квітня, снігу намело, на градуснику -3. Це просто аномалія якась. В мене шок. Парники живі. Що буде далі, не знаю. Сніг все мете. 5:20 ранку", - поділилась ситуацією у своєму Facebook мешканка Сумщини Світлана Шикула.

На опублікованих нею фото можна побачити, що снігу випало чимало. Затримався він і на деревах, і на землі.

Про сніг у регіоні повідомляють також інші місцеві мешканці.

Сніг 24 квітня у Сумській області (скриншот: facebook.com/luba.pop.307703)

Кадрами зі снігом поділився й виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Суми, 24 квітня - зима вирішила повернутися. Сьогодні наше місто прокинулося під снігом", - розповів він у своєму Telegram-каналі.

Квітуча весна, за його словами, "на мить поступилася місцем зимовому настрою", що "несподівано, але по-своєму красиво".

Помітили сніг сьогодні вночі та вранці також у Полтавській області.

"Сніжок випав на Полтавщині", - повідомили у Telegram-каналі "Моя Полтава".

Сніг 24 квітня у Полтавській області (скриншот: t.me/poltava91)

Не оминули "білі мухи" і Карлівку Полтавської області.

Пролітає сніг також і в адміністративному центрі області - у місті Полтава.

"У Полтаві випав весняний сніг - 24 квітня 2026 року", - поділився у своєму Facebook громадський діяч Тарас Токар.

Сніг 24 квітня у Полтаві (скриншот: facebook.com/tarastokar)

Ще однією локацією, де місцеві мешканці помітили сніг, стала Харківська область.

"Ото раночок у нас! В Харкові сніг... На градуснику 0. Скільки було вночі, залишається тільки здогадуватись", - розповіла місцева мешканка Олена Чайковська.

Сніг 24 квітня у Харкові (фрагмент публікації: facebook.com/elena.cvetocnaa.cajkovskaa)

На оприлюдненому нею відео можна побачити, що сніг падає досить таки "рясно".

"Сніжними" кадрами у Харкові та області поділась також спільнота "Де у Харкові" у Facebook.

"Якийсь нескінчений лютий... В Харкові за вікном знову кружляє сніг", - зауважили у публікації "GX - Новини Харкова".

Насамкінець варто зауважити, що такий погодний "привіт" для декого з українців несподіванкою насправді не став.

Напередодні синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджали, що на територію України поширюється нова порція холодного повітря з півночі Європи.

Через це вночі по Україні очікувались заморозки на поверхні ґрунту, а у більшості північних областей, а також у Черкаській, Полтавській та Харківській - навіть у повітрі.

Фахівці УкрГМЦ повідомляли також, що у зоні впливу атмосферного фронту на сході, південному сході країни та у Сумській області - очікуються невеликі дощі (вночі - подекуди з мокрим снігом).