Зимнее солнцестояние без морозов: какая погода будет на выходных и когда придет холод

Пятница 19 декабря 2025 12:48
Зимнее солнцестояние без морозов: какая погода будет на выходных и когда придет холод На погоду в Украине до сих пор влияет антициклон (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На погоду в Украине в течение выходных дней (20-21 декабря) продолжит влиять антициклон. Однако позже может прийти похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в субботу и воскресенье

Согласно информации эксперта, в ближайшее время в Украине будет преобладать "синоптическая ситуация без особых изменений".

На погоду продолжит влиять антициклон, поэтому будет облачно и туманно. Без существенных осадков.

Дневная температура воздуха в течение субботы (20 декабря) и воскресенья (21 декабря) ожидается:

  • в среднем по Украине - от 0 до 4 градусов тепла;
  • на западе и юге - от 3 до 7 градусов выше нуля;
  • в Крыму - до +9 градусов по Цельсию.

В Киеве в ближайшие субботу и воскресенье осадков также не предвидится.

Погода будет прохладной, однако умеренной - около 1-3 градусов тепла.

Диденко отметила также, что в воскресенье - 21 декабря - будет день зимнего солнцестояния.

Речь идет о самом коротком дне года, с которого все "сдвигается на весну".

"Хотя и 21-го декабря погодные условия особо не изменятся, однако это сверхважный день и астрономически, и психологически, потому что именно этот день, хотя этого наглядно будто не видно, но сдвигает нас к весне. И именно в этот день мы знаем, что весна точно придет", - поделилась эксперт.

Когда в Украину может прийти похолодание

Диденко рассказала украинцам, что известная поговорка "Солнце - на лето, зима - на мороз" - действительно не просто так.

"Ведь как раз на Рождество, с 25-го декабря, в Украине начнется похолодание", - сообщила синоптик.

В то же время она отметила, что более подробная информация - о том, каким именно будет похолодание, и на сколько градусов может упасть температура воздуха - будет предоставлена в дальнейших "уточненных прогнозах".

"А пока желательно доделать то, что необходимо сделать на улице, подготовить теплую одежду, всевозможное утепление в домах, не волноваться, потому что зимой похолодание - нормальная вещь", - подытожила специалист.

Зимнее солнцестояние без морозов: какая погода будет на выходных и когда придет холодПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются, от чего зависят, и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

