"Зимняя поддержка": как и где можно подать заявку на получение 1000 гривен

По ее словам, подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделениях "Укрпочты". Прием заявлений продлится до 24 декабря. Взрослые украинцы могут подать заявление за себя и за несовершеннолетних детей.

Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов или лекарств. По желанию выплату можно направить на благотворительность. Это можно сделать до 30 июня 2026 года, что дает достаточно времени для планирования расходов.