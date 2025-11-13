"Зимняя тысяча" для украинцев: когда и как можно будет подать заявку
Украинцы начиная с 15 ноября смогут подавать заявки на получение тысячи гривен от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
По ее словам, Кабмин принял механизм выплаты зимней помощи украинцам.
"Уже с этой субботы 15 ноября по 24 декабря 2025 каждый украинец сможет подать заявку в "Дії" на 1000 гривен. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - отметила премьер.
Свириденко уточнила, что средства можно получить двумя способами.
Подача заявки в приложении "Дія"
После обработки заявки в приложении "Дія" средства поступят на карточку "Национальный кэшбек".
Потратить их можно будет коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.
Подача заявки в отделении "Укрпочты"
В случае подачи заявки в "Укрпочте" средства поступят на специальный счет.
Денежные средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях "Укрпочты", а также на оплату коммунальных услуг и донаты.
"Зимнюю тысячу" можно будет потратить до 30 июня 2026 года.
"Цель "зимней поддержки" - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые нужды", - обратила внимание Свириденко.
Сколько украинцев получат "зимнюю тысячу"
Напомним, ранее министр социальной политики Денис Улютин заявил о том, что около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1 тысячи гривен.
Еще 6500 гривен смогут получить уязвимые категории граждан. Речь об одиноких пенсионерах и не только.