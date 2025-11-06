ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

"Зимнюю тысячу" смогут получить около 10 млн украинцев, - министр

Четверг 06 ноября 2025 18:00
UA EN RU
"Зимнюю тысячу" смогут получить около 10 млн украинцев, - министр Фото: министр социальной политики Украины Денис Улютин (rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Около 10 млн украинцев смогут получить 1000 гривен зимней поддержки. Для них забюджетовано 10 млрд гривен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр социальной политики Денис Улютин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, кроме "зимней поддержки" на 6500 гривен будет акт, который сейчас разрабатывается, - по 1000 гривен для всех остальных категорий населения.

"Других граждан - около 10 млн, которые смогут воспользоваться помощью в тысячу гривен, для них забюджетовано 10 млрд гривен", - уточнил Улютин.

"Зимняя поддержка"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки" для населения по образцу той, что действовала в 2024 году. Программа должна заработать уже в декабре этого года.

После этого министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что будут выплаты двух типов.

Большинство украинцев получит выплату в размере 1000 гривен. Их будут раздавать всем, кто обратится за поддержкой к государству. Заявления будут принимать с 15 ноября.

Отдельно предусмотрены выплаты для уязвимых категорий населения. Выплата составит 6500 гривен, она будет автоматически начисляться на счета, или выдаваться через "Дію".

5 ноября Кабинет министров Украины утвердил выплату единовременной денежной помощи в 6500 гривен для уязвимых категорий населения.

В госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ "зимней поддержки", которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.

Подробнее о "Зимней поддержке 2025" - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики
Новости
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины