"Зимова підтримка": як і де можна подати заявку на отримання 1000 гривень

За її словами, подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділеннях "Укрпошти". Прийом заяв триватиме до 24 грудня. Дорослі українці можуть подати заяву за себе та за неповнолітніх дітей.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів або ліків. За бажанням виплату можна спрямувати на благодійність. Це можна зробити до 30 червня 2026 року, що дає достатньо часу для планування витрат.