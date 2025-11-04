Новая помощь через "Дію": кому начислят 6500 грн и на что их можно потратить
Правительство готовит одноразовую денежную помощь в размере 6500 грн для тех украинцев, которые больше всего нуждаются в поддержке.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время общения с журналистами.
В частности, выплату получат:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (в том числе дети с инвалидностью);
- люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
Средства будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на "Дія.Карту". Использовать их можно будет в течение 180 дней с момента зачисления - на приобретение одежды, обуви, лекарств или витаминов.
"На это выделяем 4,4 млрд грн из государственного бюджета. Ожидаем, что помощь по этой программе получат более 660 тысяч человек", - рассказал Улютин.
Программа "зимней поддержки" украинцев
Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре.
"Я поставил задачу Кабинету Министров в течение ближайших недель завершить подготовку программы и представить ее детали до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться помощью еще в этом году", - сообщил Зеленский в видеообращении.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство уже определило ключевые направления и компоненты программы.
По словам министра социальной политики Дениса Улютина, в рамках инициативы граждане смогут получить денежную помощь от 1 000 до 6 500 гривен - в зависимости от категории получателей и их потребностей.
Также известно, что в госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ зимней поддержки, которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.
А подать заявки на поддержку можно будет с 15 ноября по 15 декабря.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.