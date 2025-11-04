ua en ru
Новая помощь через "Дію": кому начислят 6500 грн и на что их можно потратить

Украина, Вторник 04 ноября 2025 10:46
Новая помощь через "Дію": кому начислят 6500 грн и на что их можно потратить Фото: Денис Улютин (facebook.com minfin.gov.ua)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

Правительство готовит одноразовую денежную помощь в размере 6500 грн для тех украинцев, которые больше всего нуждаются в поддержке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время общения с журналистами.

В частности, выплату получат:

  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (в том числе дети с инвалидностью);
  • люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
  • дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Средства будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на "Дія.Карту". Использовать их можно будет в течение 180 дней с момента зачисления - на приобретение одежды, обуви, лекарств или витаминов.

"На это выделяем 4,4 млрд грн из государственного бюджета. Ожидаем, что помощь по этой программе получат более 660 тысяч человек", - рассказал Улютин.

Программа "зимней поддержки" украинцев

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре.

"Я поставил задачу Кабинету Министров в течение ближайших недель завершить подготовку программы и представить ее детали до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться помощью еще в этом году", - сообщил Зеленский в видеообращении.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство уже определило ключевые направления и компоненты программы.

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, в рамках инициативы граждане смогут получить денежную помощь от 1 000 до 6 500 гривен - в зависимости от категории получателей и их потребностей.

Также известно, что в госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ зимней поддержки, которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.

А подать заявки на поддержку можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

