Чекапы, деньги и УЗ-3000. Зеленский поручил запустить большую "зимнюю поддержку"

Украина, Суббота 01 ноября 2025 15:47
Чекапы, деньги и УЗ-3000. Зеленский поручил запустить большую "зимнюю поддержку" Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам Зеленского, в пакет войдут несколько направлений помощи. В частности, как и в прошлом году, украинцы получат прямую финансовую поддержку, которую можно будет потратить на самые насущные потребности.

Отдельные программы предусмотрены для одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других уязвимых категорий. Детали этих инициатив представит правительство и премьер-министр в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что государство сохранит фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей.

"Никаких повышений - ни на газ, ни на электричество", - заверил Зеленский.

УЗ-3000

Еще одна инициатива - программа транспортной поддержки "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

"Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов - Киев, Киев - Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", - рассказал Зеленский.

Кроме того, Министерство здравоохранения готовит запуск проекта массовых медицинских чекапов, который позволит каждому украинцу пройти базовое обследование уже с января.

"Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", - говорит президент.

Прифронтовые регионы

Напомним, сейчас организация эвакуации из опасных территорий остается одной из ключевых задач. С начала лета этого года из зон боевых действий выехали почти 100 тысяч человек, среди них более 11 тысяч детей и более 3 тысяч маломобильных лиц.

Сейчас в Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для предоставления дополнительных льгот населению.

