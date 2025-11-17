Зима приближается? Что будет с погодой в Украине завтра и когда возможно новое похолодание

В течение завтрашнего дня - вторника, 18 ноября - погода в Украине ожидается преимущественно холодная. При этом позже, по предварительным прогнозам, похолодание может усилиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра в Украине будет "преимущественно холодно".
Так, в среднем максимальная температура воздуха в дневные часы составит около +3+8 градусов по Цельсию.
Немножко теплее может быть там, где "тепло еще задержится":
"Здесь в течение дня ожидается +12+17 градусов", - сообщила Диденко.
В Киеве 18 ноября будет преобладать холодная погода с температурой воздуха днем +6+8 градусов.
"Без осадков, однако с порывистым ветром", - отметила метеоролог.
В течение ближайшей ночи дожди ожидаются в западных областях Украины. В Карпатах они могут быть даже с мокрым снегом.
Между тем днем во вторник погода в большинстве областей Украины будет "без существенных осадков".
При этом вероятны осадки в течение дня:
"Ветер - западного, юго-западного направления. Порывистый. Иногда - до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - уточнила Диденко.
По словам синоптика, в ближайшее время в Украине будет преобладать холодная погода.
А согласно предварительным (ориентировочным прогнозам) - похолодание может усилиться со следующего понедельника, 24 ноября.
"Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, котов подкармливаем вдвойне... Думаем о дополнительном разумном утеплении", - подытожила Диденко.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.