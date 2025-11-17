UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зима наближається? Що буде з погодою в Україні завтра і коли можливе нове похолодання

Погода в Україні завтра буде переважно прохолодною (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 18 листопада - погода в Україні очікується переважно холодна. При цьому пізніше, за попередніми прогнозами, похолодання може посилитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра буде найтепліше

Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні буде "переважно холодно".

Так, в середньому максимальна температура повітря у денні години становитиме близько +3+8 градусів за Цельсієм.

Трішки тепліше може бути там, де "тепло ще затримається":

  • на півдні України;
  • у східних областях;
  • у Дніпропетровській області.

"Тут протягом дня очікується +12+17 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві 18 листопада переважатиме холодна погода із температурою повітря вдень +6+8 градусів.

"Без опадів, проте із поривчастим вітром", - зауважила метеоролог.

Де найближчим часом можливі дощі й мокрий сніг

Впродовж найближчої ночі дощі очікуються у західних областях України. У Карпатах вони можуть бути навіть із мокрим снігом.

Тим часом вдень вівторка погода в більшості областей України буде "без істотних опадів".

При цьому ймовірні опади впродовж дня:

  • в Одеській області;
  • у Карпатах.

"Вітер - західного, південно-західного напрямку. Рвучкий. Часом - до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду", - уточнила Діденко.

Коли похолодання в Україні може посилитись

За словами синоптика, найближчим часом в Україні переважатиме холодна погода.

А згідно з попередніми (орієнтовними прогнозами) - похолодання може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.

"Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно... Думаємо про додаткове розумне утеплення", - підсумувала Діденко.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Погода в УкраїніГідрометцентрПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньМетеорологОсінь