Зима близько. Де не буде опалення та як готуються в областях

До початку опалювального сезону в Україні лишається два місяці. Через війну цього року він буде складним: батареї стануть холоднішими, а в деяких містах опалення не буде зовсім. Влада активно готує інфраструктуру до зими, але також радить українцям утеплювати квартири та запасатися теплими речами.

Докладніше про те, як відбувається підготовка до опалювального сезону в регіонах - у матеріалі РБК-Україна .

Київ

Мер столиці Віталій Кличко попередив киян, що цієї зими температура в квартирах може знизитися до 18-19 градусів, тоді як раніше нормою був 21 градус.

Наразі у столиці проводиться плановий ремонт тепломереж. Перевіряють електромережі, щоб люди могли використовувати обігрівачі та не було перебоїв в умовах підвищеного навантаження.

Віталій Кличко розповів, що на випадок відсутності газу чи електрики місцева влада підготувала резервні запаси палива та генератори, тому деякий час столична інфраструктура зможе функціонувати автономно. Насамперед теплом і світлом забезпечать лікарні, садки, школи.

Водночас міський голова закликав людей самостійно готуватись до холодів, приготувати теплі ковдри та речі.

Львів

Львівські котельні та ТЕЦ готові до опалювального сезону 2022/2023 на 99%. Але місцева влада не виключає надзвичайних ситуацій, тому шукає альтернативні варіанти подачі тепла: закуповують буржуйки, бочки, дрова та генератори.

Як заявив мер Андрій Садовий, у кожній будівлі має бути приміщення із системою вентиляції, де можна встановити буржуйку. Це допоможе тимчасово вирішити проблему з обігрівом, якщо тепломережі чи електропідстанції вийдуть з ладу внаслідок ракетного удару.

Комунальні підприємства Львова розпочали заготівлю буржуйок, металевих бочок, генераторів. Їх планують встановлювати у підвальних приміщеннях будинків, сховищах, щоб люди могли зігрітися, зарядити телефони. ОСББ утеплюють вікна та двері у під'їздах будинків та на горищах.

Донбас

У Донецькій області найважча ситуація. Опалювальний сезон тут не розпочнеться.

Через постійні обстріли газопроводів та неможливість їх ремонтувати, міста регіону вже живуть без газу кілька місяців. В осінньо-зимовий період через відсутність газу неможливо запустити котельні, тож опалення також не буде.

Так, у Краматорську крім газу та тепла у багатоквартирних будинках не буде водопостачання. Міська влада повідомляє, що відключить каналізаційну систему, щоб уникнути поривів при замерзанні. Через навантаження можуть виникнути проблеми з електрикою.

Тому перед початком опалювального сезону уряд запровадив обов'язкову евакуацію з усіх населених пунктів Донецької області до інших регіонів. Людям надається житло та матеріальна допомога.

Запорізька область

У Запоріжжі готують котельні до включення опалення у штатному режимі та розробляють альтернативні варіанти, якщо газу не буде. Розглядають можливості переходу на скраплений газ, електрообладнання, твердопаливні котли у невеликих котельнях.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що в регіоні необхідно створити стратегічні запаси та передбачити альтернативу газу. Жителів приватного сектору закликали запастися дровами та паливними брикетами.

У прифронтових та окупованих населених пунктах Запорізької області опалювальний сезон перебуває під загрозою зриву через перебиті електромережі та газопроводи. У тому числі у Мелітополі, який на 95% опалюється природним газом.

Зазначимо, віце-прем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що окрім Донецької області обов'язкову евакуацію можуть оголосити в окремих містах та селах Запорізької, Херсонської, Харківської областей. Оскільки в цих регіонах також можливі проблеми з теплом та електрикою.

Харківщина

У Харкові та області наразі не планують обов'язкової евакуації. Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, підготовка до опалювального сезону йде за планом.

Проте ворог продовжує бити по критичній інфраструктурі, тому влада розглядає будь-які можливі варіанти, у тому числі й заходи з евакуації.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що незважаючи на постійні обстріли, комунальники готують місто до централізованої подачі тепла. Також створюють склади з теплим одягом, щоб у разі потреби розгорнути пункти обігріву та видавати його людям.

Коли увімкнуть опалення і якою буде температура в будинках

В уряді повідомили про 70% готовності мереж та ЖКГ до опалювального сезону 2022/2023. У тих регіонах, де це можливо, опалення з'явиться вчасно - 15 жовтня 2022. Дата є орієнтовною і залежить від погодних умов.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що рівень температури у квартирах має бути не менше 18 градусів.

Тарифи на опалення залишаться незмінними. Ціна газу для побутових споживачів протягом опалювального сезону також не зростатиме. Тариф залишиться на рівні 7,96 гривень.