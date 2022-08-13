Чи запроваджуватимуть обов'язкову евакуацію з Харкова та області: відповідь Синєгубова

Наразі організовувати обов'язкову евакуацію з Харкова та Харківської області не планують, проте плани щодо можливого вивозу людей розроблені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що жителів продовжують евакуювати з тимчасово окупованих територій. Так, кожного тижня виїждждають близько 1 тисячі людей.

"Щодо можливої примусової евакуації, наголошую, що наразі про це мова не йде - що стосується Харкова і Харківської області, які підконтрольні нашим військам", - сказав він.

Синєгубов зазначив, що влада готується до опалювального сезону.

"У нас підготовка до опалювального сезону йде за планом. Однак ми чітко розуміємо, що ворог б’є по критичній інфраструктурі, зокрема, по Чугуєву, по місту Харкову. Звичайно ми маємо розглядати будь-які можливі варіанти, в тому числі і заходи щодо евакуації", - додав він.

Голова ОВА зазначив, що плани щодо можливого вивозу жителів підготовані. Так, він зазначив, що наразі йдуть переговори з міжнародними партнерами, зокерма, з Польщею щодо можливого розміщення людей.