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Чи запроваджуватимуть обов'язкову евакуацію з Харкова та області: відповідь Синєгубова

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Харківська область, Субота 13 серпня 2022 15:43
Чи запроваджуватимуть обов'язкову евакуацію з Харкова та області: відповідь Синєгубова Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (2day kh ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі організовувати обов'язкову евакуацію з Харкова та Харківської області не планують, проте плани щодо можливого вивозу людей розроблені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що жителів продовжують евакуювати з тимчасово окупованих територій. Так, кожного тижня виїждждають близько 1 тисячі людей.

"Щодо можливої примусової евакуації, наголошую, що наразі про це мова не йде - що стосується Харкова і Харківської області, які підконтрольні нашим військам", - сказав він.

Синєгубов зазначив, що влада готується до опалювального сезону.

"У нас підготовка до опалювального сезону йде за планом. Однак ми чітко розуміємо, що ворог б’є по критичній інфраструктурі, зокрема, по Чугуєву, по місту Харкову. Звичайно ми маємо розглядати будь-які можливі варіанти, в тому числі і заходи щодо евакуації", - додав він.

Голова ОВА зазначив, що плани щодо можливого вивозу жителів підготовані. Так, він зазначив, що наразі йдуть переговори з міжнародними партнерами, зокерма, з Польщею щодо можливого розміщення людей.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Харків. Під атаку потрапив центр, Немишлянський та Слобідський райони.

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