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У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготувати светри та ковдри

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 09:24
У оселях може бути холодніше. Кличко порадив киянам підготувати светри та ковдри Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Взимку температура в оселях киян може бути на кілька градусів нижчою за норму. Мер столиці Віталій Кличко порадив підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кличка виданню "Бабель".

"Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18", - повідомив Кличко.

За його словами, можуть бути і перебої з електрикою, але міська влада намагатиметься зробити так, щоб цього не було.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - сказав Кличко.

За його словами, газ - це відповідальність уряду. Кабмін запевнив міську владу, що газ для населення буде і що він не подорожчає.

"Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло", - додав Кличко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів планує з метою економії енергоресурсів знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку до 16 градусів.

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Віталий Кличко Київ
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