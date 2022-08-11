Не лише Донецька область. Обов'язкову евакуацію можуть запровадити ще у кількох регіонах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області вона вперше і поки що єдина. Але наші прогнози і аналізи вказують на те, що вона буде продовжуватися і в інших регіонах", - розповіла вона.

За її словами, ситуація погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться і надання тепла через тепломережі буде значно ускладнено.

"Ми розуміємо, що робить ворог і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, критичні об'єкти будуть ймовірно об'єктами їхніх атак. Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати і розуміємо, що частина міст і сіл Запорізької, Херсонської, Харківської області може опинитися без засобів до життя: опалення, світла. Навіть ті мережі які є, навіть якщо лише електричні, вони не витримають навантаження і ми вже це прогнозуємо", - додала Верещук.

Вона також додала, що за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3908 осіб із них 777 дітей;

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