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Якою буде ціна газу для українців взимку: у "Нафтогазі" зробили заяву

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Україна, Середа 17 серпня 2022 11:36
Якою буде ціна газу для українців взимку: у "Нафтогазі" зробили заяву Фото: ціна газу для українців в опалювальний сезон буде 7,96 гривень за кубометр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціна газу для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться. Тариф 7,96 гривень за кубометр буде діяти до 1 травня наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

"Тарифний план "Фіксований" - 7,96 грн/куб. м - діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна", - йдеться в повідомленні.

Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо".

У "Нафтогазі" вважають, що 7,96 грн - "це незначні гроші в сучасних українських реаліях".

"Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок - підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Нафтогаз України Ціна на газ
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