Якою буде ціна газу для українців взимку: у "Нафтогазі" зробили заяву

Фото: ціна газу для українців в опалювальний сезон буде 7,96 гривень за кубометр (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна газу для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться. Тариф 7,96 гривень за кубометр буде діяти до 1 травня наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

"Тарифний план "Фіксований" - 7,96 грн/куб. м - діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна", - йдеться в повідомленні. Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо". У "Нафтогазі" вважають, що 7,96 грн - "це незначні гроші в сучасних українських реаліях". "Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок - підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", - йдеться в повідомленні.