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Україна звернулася до США за "газовим ленд-лізом"

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 17:07
Україна звернулася до США за "газовим ленд-лізом" Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів звернувся до уряду США про надання Україні "газового ленд-лізу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, "газовий ленд-ліз" необхідний для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

"Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", - додав він.

Чи можуть США постачати газ за ленд-лізом

Видання Foreign Policy ще у червні писало, що Україна запропонувала США укласти угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом. Київ розраховує отримати таким чином близько 6 млрд кубометрів палива.

Передбачається, що за цією угодою скраплений газ доставлятиметься до Європи, а вже звідти трубопроводом до України. Українська сторона планує розрахуватися з США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

На цю ідею відреагували також у Росії. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, зокрема, засумнівався в тому, що Україна ще існуватиме як держава, коли настане час розраховуватися за "газовий ленд-ліз".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Національній акціонерній компанії "Нафтогаз Україна" не вистачає грошей для закачування газу на зиму згідно з урядовим планом.

Детальніше в матеріалі "Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень".

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