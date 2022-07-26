Україна звернулася до США за "газовим ленд-лізом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, "газовий ленд-ліз" необхідний для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

"Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", - додав він.

Чи можуть США постачати газ за ленд-лізом

Видання Foreign Policy ще у червні писало, що Україна запропонувала США укласти угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом. Київ розраховує отримати таким чином близько 6 млрд кубометрів палива.

Передбачається, що за цією угодою скраплений газ доставлятиметься до Європи, а вже звідти трубопроводом до України. Українська сторона планує розрахуватися з США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

На цю ідею відреагували також у Росії. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, зокрема, засумнівався в тому, що Україна ще існуватиме як держава, коли настане час розраховуватися за "газовий ленд-ліз".