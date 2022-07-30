ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Мінреінтеграції назвали кількість людей, які повинні евакуюватися з Донецької області

Новость на русском →
Субота 30 липня 2022 15:25
В Мінреінтеграції назвали кількість людей, які повинні евакуюватися з Донецької області Фото: Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

З Донецької області зобов'язані евакуюватися близько 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Це обов’язок кожного дорослого члена родини (евакуюватися, - ред.). Наприклад, в Донецькій області 52 тисячі наших дітей. Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на небезпеку, залишаючи у зимовий період без тепла, без світла", - заявив Верещук.

Як відзначила Верещук, загалом йдеться про близько 200-220 тисяч наших громадян. Уряд України має план щодо їх подальшого розміщення та соціального захисту.

"Ми маємо місця розміщення, ми розуміємо, що будемо робити з їх соціальним захистом, ми розуміємо, що їм потрібно зробити довідки ВПО, усі виплати мають бути виплачені, ми вже маємо цей план. Маємо розуміння, куди будуть розселені ці люди, в яких регіонах, де навчатимуться їх діти", - додала Верещук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника