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Журналистка Крюкова выиграла апелляцию по делу против Юрчишина: нардеп должен публично извиниться

19:06 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Новиков
Журналистка Крюкова выиграла апелляцию по делу против Юрчишина: нардеп должен публично извиниться Светлана Крюкова выиграла суд против нардепа Юрчишина (фото из личного архива)
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Журналистка Светлана Крюкова заявила о победе в апелляционном суде по делу против нардепа Ярослава Юрчишина. Политика обязали публично извиниться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Крюковой.

Что решил суд

Крюкова сообщила, что апелляционный суд Киева обязал главу парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина официально извиниться перед ней.

"Таким образом, уважаемый народный депутат обязан публично извиниться. В противном случае будет возбуждено уголовное дело", - написала она.

О решении также сообщил адвокат журналистки Алексей Шевчук.

"Вы - патологический хайпожер. Извиняйтесь, господин народный депутат", - заявил Шевчук.

По словам адвоката, в случае невыполнения решения суда могут наступить уголовно-правовые последствия.

Сама Крюкова заявила, что в случае невыполнения решения будет искать другие "творческие" способы привлечь внимание к ситуации.

Из-за чего возник судебный спор

Напомним, судебный процесс касался высказываний Юрчишина в адрес Крюковой. Ранее журналистка заявляла, что нардеп назвал ее "коллаборанткой".

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Крюкова обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По ее словам, основанием для иска стали высказывания депутата после введения против нее санкций.

В марте суд признал распространенную Юрчишиным информацию недостоверной и обязал его опровергнуть ее в том же профиле Facebook, где было опубликовано соответствующее сообщение.

Кроме того, суд постановил взыскать с нардепа в пользу Крюковой судебные издержки в размере 2422,40 грн.

Следует отметить, что это не первый выигранный Крюковой судебный процесс. Ранее она сообщила о победе по делу против блогера Игоря Лаченкова.

Как известно, суд признал распространенную Лаченковым информацию унижающей честь и достоинство журналистки и постановил взыскать с него 1 гривну морального ущерба и 2422,40 гривны судебного сбора.

Кроме того, Крюкова обжалует в Верховном суде введенные против нее персональные санкции СНБО, вступившие в силу в 2025 году указом президента сроком на 10 лет.

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