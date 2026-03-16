Назвал "коллаборанткой": журналистка Крюкова выиграла суд против нардепа Юрчишина

Журналистка Светлана Крюкова выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации против председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки в социальных сетях.

Предметом спора стало сообщение парламентария в социальной сети Facebook, в котором он применил в отношении истицы термин "коллаборационистка".

Суд установил, что распространенная Ярославом Юрчишиным информация является недостоверной. Согласно вердикту, народный депутат должен официально опровергнуть свои слова в том же профиле Facebook, где было опубликовано сообщение. Кроме того, Юрчишин должен возместить Крюковой судебные издержки в размере 2422,40 гривен.

"Я благодарна судьям за объективную оценку обстоятельств дела, принципиальность и смелость принять решение не в пользу провластного депутата", - заявила Светлана Крюкова.

По словам журналистки, основанием для иска стали высказывания депутата после введения против нее санкций. Она подчеркнула, что Юрчишин должен обнародовать опровержение в течение пяти дней, а в случае игнорирования решения суда оппонента будут ждать "уголовно-правовые последствия".

Крюкова также анонсировала аналогичные заседания с участием других публичных лиц, в частности блогера Игоря Лачена и адвоката Евгения Пронина.